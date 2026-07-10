IMF'nin nominal GSYİH ve Satın Alma Gücü Paritesi (SGP) kriterlerini dikkate alarak derlediği küresel ekonomi sıralaması resmi olarak duyuruldu. Yerel fiyatlar, üretim hacimleri ve yaşam maliyetleri dengelenerek hazırlanan rapor, küresel finans sistemindeki güç dengelerini net bir şekilde ortaya koydu.

Açıklanan veriler, trilyon dolarlık hacme sahip küresel devlerin üretim ve ekonomik büyüklük sıralamasındaki son durumunu yansıtırken, Türkiye'nin de ilk 20 içerisindeki konumu resmiyet kazandı.

KÜRESEL EKONOMİNİN ZİRVESİNDE HANGİ ÜLKELER YER ALIYOR?

Ayrıntılı rapora göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 32,4 trilyon dolarlık devasa ekonomik büyüklüğüyle listenin ilk sırasında yer alarak küresel liderliğini sürdürdü. ABD'yi 20,9 trilyon dolarlık nominal GSYİH değeriyle listenin ikinci sırasındaki Çin Halk Cumhuriyeti yakından takip etti.

Listenin üçüncü sırasında ise 5,5 trilyon dolarla Avrupa'nın en büyük ekonomisi konumundaki Almanya yer buldu. Zirveyi takip eden ilk 10 içerisindeki diğer ülkeler sırasıyla 4,4 trilyon dolarla Japonya, 4,3 trilyon dolarla Birleşik Krallık, 4,2 trilyon dolarla Hindistan ve 3,6 trilyon dolarla Fransa oldu.

İtalya ve Rusya 2,7 trilyon dolarlık eşit büyüklüklerle sekizinci ve dokuzuncu sıraları paylaşırken, Brezilya 2,6 trilyon dolarla onuncu sırada kendine yer buldu. Türkiye ise 1,6 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşarak dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında 16'ncı sıraya yerleşti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 20 EKONOMİSİNİN TAM LİSTESİ

IMF mali dataları kapsamında derlenen ve nominal GSYİH verileriyle meydana gelen dünyanın en büyük 20 ekonomisinin tam sıralaması şu şekilde açıklandı: