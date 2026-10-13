Dünyanın en zengin ülkelerini belirlemek için kullanılan hesaplama yöntemleri, sıralamada önemli farklılıklar yaratıyor. The Economist'in 2024 tahminlerini içeren 2025 veri setine dayanan karşılaştırmada, kişi başına düşen nominal gelir, satın alma gücü ve çalışma saatleri dikkate alındığında üç farklı ülke ilk sırada yer aldı.

NOMİNAL GELİRDE İLK SIRA İSVİÇRE'NİN

Kişi başına düşen nominal Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) verilerine göre İsviçre, 103 bin 670 dolarla dünyanın en zengin ülkesi oldu. Singapur 90 bin 674 dolarla ikinci sıraya yerleşirken Norveç, 86 bin 810 dolarla üçüncü sırada kendine yer buldu.

ABD ise 85 bin 810 dolarlık kişi başına düşen nominal GSYİH ile listenin dördüncü sırasında yer aldı. Bu hesaplama yönteminde ülkelerin ekonomik üretimi dolar cinsinden karşılaştırılırken yerel fiyat seviyeleri arasındaki farklılıklar hesaba katılmıyor.

SATIN ALMA GÜCÜNE GÖRE SIRALAMA DEĞİŞTİ

Ülkelerdeki mal ve hizmet fiyatlarını dikkate alan satın alma gücü paritesi (SGP) hesaplaması, sıralamada farklı bir tablo ortaya çıkardı. Bu yönteme göre Singapur, 150 bin 689 dolarla ilk sıraya yükseldi.

Makao 128 bin 268 dolarla ikinci, Katar ise 126 bin 110 dolarla üçüncü oldu. Nominal gelir sıralamasının lideri İsviçre, satın alma gücü hesaplamasında 93 bin 819 dolarla beşinci sıraya geriledi. ABD ise yedinci sırada yer aldı.

Listenin dikkat çeken ülkelerinden Guyana da bu hesaplamada önemli bir sıçrama yaptı. Nominal kişi başına gelir sıralamasında 38'inci olan ülke, satın alma gücü dikkate alındığında dokuzunculuğa kadar yükseldi.

ÇALIŞMA SAATLERİ HESABA KATILINCA NORVEÇ ZİRVEYE ÇIKTI

Ülkelerin ekonomik üretimini çalışma sürelerini de dikkate alarak değerlendiren üçüncü yöntemde liderlik Norveç'e geçti. Satın alma gücüne göre düzeltilmiş kişi başına ekonomik üretimin, küresel ortalamaya kıyasla çalışılan saatler üzerinden yeniden hesaplandığı bu sıralamada Norveç, 114 bin 804 dolarla ilk sırada yer aldı.

Norveç'i 111 bin 369 dolarla Katar takip etti. Danimarka 92 bin 288 dolarla üçüncü, Belçika ise 90 bin 179 dolarla dördüncü sıraya yerleşti.

ABD, 87 bin 550 dolarla altıncı sırada bulunurken satın alma gücü hesaplamasında ilk sırada yer alan Singapur, bu listede 85 bin 552 dolarla sekizinci sıraya geriledi.

Çalışma saatlerinin hesaba katılması, bazı Avrupa ülkelerinin sıralamadaki yerini de önemli ölçüde değiştirdi. Belçika 16'ncı sıradan dördüncülüğe, Fransa ise 25'inci sıradan 14'üncülüğe yükseldi.

DÜNYANIN EN ZENGİN ÜLKESİ HANGİSİ?

Üç ayrı hesaplama yöntemi, dünyanın en zengin ülkesi konusunda farklı sonuçlar ortaya koydu. Nominal kişi başına GSYİH ölçütünde İsviçre, satın alma gücü paritesine göre Singapur, çalışma saatlerine göre düzeltilmiş ekonomik üretimde ise Norveç ilk sırada yer aldı.

Ortaya çıkan tablo, ülkelerin ekonomik durumunu değerlendirirken yalnızca kişi başına düşen üretim miktarına bakmanın yeterli olmadığını gösteriyor. Fiyat düzeyleri ve çalışma süreleri gibi unsurlar da sıralamayı etkiliyor.

Bununla birlikte söz konusu veriler, ülkelerde yaşayan vatandaşların doğrudan maaşlarını, kişisel servetlerini veya gelir dağılımını göstermiyor. Sıralama, ülkelerin kişi başına düşen ekonomik üretiminin farklı yöntemlerle hesaplanmasına dayanıyor.