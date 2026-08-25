Fransa ile İspanya arasında, Pirene Dağları’nın yüksek kesimlerinde yer alan Andorra Prensliği, 468 kilometrekarelik yüzölçümü ve yaklaşık 80 binlik nüfusuyla Avrupa’nın en küçük ülkelerinden biri olma özelliğini taşıyor. Yüzölçümünün küçüklüğüne rağmen ülke; yönetim şekli, ekonomik yapısı ve coğrafi koşullarıyla dikkat çekiyor.

Andorra, dünyadaki tek "Eş Prenslik" yönetim sistemine sahiptir. Ülkenin resmi devlet başkanlığı makamı iki kişi tarafından paylaşılır: Fransa Cumhurbaşkanı ve İspanya’daki Urgell Katolik Piskoposu. Bu hukuki yapı nedeniyle Andorra halkı doğrudan kendi devlet başkanını seçmemekte, devlet başkanlarından biri Fransa'daki genel seçimlerle belirlenmektedir.

PARA BİRİMİ VE EKONOMİ YAPISI

Ülkenin kendine ait resmi bir para birimi ve merkez bankası bulunmamaktadır. Geçmişte Fransız Frangı ile İspanyol Pezetası kullanan Andorra, günümüzde Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen resmi para birimi olarak Euro’yu benimsemiştir.

Ekonomisi büyük oranda turizm, bankacılık ve perakende sektörüne dayanan ülkede Katma Değer Vergisi (KDV) oranı yüzde 4,5 seviyesindedir. Düşük vergi rejimi nedeniyle bölge, Avrupa genelinde bir alışveriş merkezi konumundadır. Yılda ortalama 8 ila 10 milyon arasında turist ağırlayan Andorra'da işsizlik oranı yüzde 1'in altındadır.

ULAŞIM VE COĞRAFİ ÖZELLİKLER

Deniz seviyesinden 1.023 metre yükseklikte bulunan başkent Andorra la Vella, Avrupa’nın en yüksek rakımlı başkentidir. Dağlık arazi yapısı nedeniyle ülke sınırları içerisinde aktif bir havalimanı veya demiryolu hattı bulunmamaktadır. Ülkeye ulaşım yalnızca İspanya (Barselona) ve Fransa (Toulouse) üzerinden karayolu ile sağlanmaktadır.

TOPLUMSAL YAPI VE DİLİ

Dünyada tek resmi dili Katalanca olan tek bağımsız devlet Andorra’dır; bununla birlikte ülkede İspanyolca, Fransızca ve Portekizce de yaygın olarak konuşulmaktadır. Düzenli bir ordusu bulunmayan ülkenin dış savunması Fransa ve İspanya'nın garantisi altındadır. Birleşmiş Milletler verilerine göre Andorra, ortalama 83 yılı aşan ömür beklentisiyle dünyada yaşam süresinin en uzun olduğu ülkeler arasında yer almaktadır.