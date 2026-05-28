Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın, uydu ve roket devi SpaceX'i elektrikli araç üreticisi Tesla ile birleştirme olasılığını görüştüğü aktarıldı.

CNBC tarafından paylaşılan bilgilere göre Musk, bu çarpıcı fikri SpaceX'in Nasdaq borsasında gerçekleştireceği büyük halka arz sürecine sadece birkaç hafta kala duyurdu.

Söz konusu birleşme iddiaları hakkında konuşan SpaceX'in ilk yatırımcılarından biri, bu hamlenin "olup olmayacağı" değil, tamamen "ne zaman olacağı" meselesi olduğunu dile getirdi.

MİLYAR DOLARLIK İŞLEMİ DÖRDÜNCÜ KEZ YÖNETMİŞ OLACAK

Electrek platformunun aktardığı verilere göre, bu anlaşmanın resmiyete dökülmesi durumunda Elon Musk, kendi kontrolü altında bulunan şirketler arasında milyar dolarlık bir işlemi dördüncü kez yönetmiş olacak.

Hatırlanacağı üzere, bu yılın başlarında yine Musk'ın kontrolündeki SpaceX şirketi, ünlü iş insanının yapay zeka girişimi olan xAI'yi satın almıştı.

Musk'ın hem SpaceX'in hem de Tesla'nın yapay zekaya (AI) giderek daha fazla odaklanması, ayrıca iki şirketin halihazırda personel ve teknik kaynakları paylaşıyor olması göz önüne alındığında, bu birleşme kararı birçok açıdan mantıklı bir zemin barındırıyor.

Musk'ın servetini asıl büyütecek faktörleri şu şekilde sıralanabilir:

Hisseler rekor kıracak: SpaceX şu an dünyanın en değerli şirketlerinden biri. Borsadaki Tesla ile birleştiğinde, ortaya çıkacak bu yeni "mega şirketin" hisse fiyatları muhtemelen tavan yapacak. Musk da bu şirketlerin en büyük ortağı olduğu için kağıt üzerindeki serveti katlanacak.

Yatırımcı akını yaşanacak: Yatırımcılar artık sadece bir araba şirketine değil; uydulara, roketlere ve yapay zekaya aynı anda yatırım yapmış olacak. Bu durum şirkete devasa bir para akışı sağlayacak.

Dünyanın ilk trilyoneri olabilir: Finans analistleri, bu tarz devasa birleşmeler sayesinde Elon Musk'ın yakın gelecekte dünyadaki ilk "Trilyon Dolar" servete sahip insanı olabileceğini tahmin ediyor.