Oracle'ın kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison'ın serveti yaklaşık 194 milyar dolar azalarak 182 milyar dolara düştü. Eylül 2025'te kısa süreliğine dünyanın en zengin kişisi olan Ellison, servet sıralamasında sekizinciliğe geriledi.

CNBC-e'nin TheStreet'ten aktardığına göre Oracle hisseleri, Eylül 2025'teki zirvesinden yaklaşık yüzde 62 değer kaybetti. Şirket hisselerinin yaklaşık yüzde 40'ını elinde bulunduran Ellison'ın serveti de bu düşüşten doğrudan etkilendi.

YAPAY ZEKA ANLAŞMASIYLA YÜKSELDİ, HARCAMALARLA GERİLEDİ

Kamu kurumlarına ve büyük şirketlere bulut hizmetleri ile veri tabanı yazılımları sunan Oracle, son dönemde OpenAI gibi şirketlere yapay zeka hesaplama kapasitesi kiralamaya odaklandı. OpenAI'nin Stargate projesiyle bağlantılı olduğu belirtilen 300 milyar dolarlık bilgi işlem anlaşmasına ilişkin haberler, Eylül 2025'te hisseleri yukarı taşıdı.

Ancak şirketin Aralık 2025'te yazılım satışlarına ilişkin daha zayıf beklentiler açıklaması ve veri merkezi harcamalarının Wall Street tahminlerini aşması, yatırımcıların endişelerini artırdı. Bu açıklamaların ardından Ellison'ın serveti bir günde yaklaşık 25 milyar dolar azaldı.

Haziran 2026'da ise Oracle hisseleri bir haftada yaklaşık yüzde 20 gerileyerek 2001'den bu yana en sert haftalık düşüşünü kaydetti.

TOPLAM BORÇ 169 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Yapay zeka yatırımlarını finanse etmek için borçlanmasını artıran Oracle'ın toplam borcu, Yahoo Finance'in aktardığı bilgilere göre yaklaşık 169 milyar dolara ulaştı. S&P Global de 2026'da şirketin kredi notunu düşürdü.

2008 küresel finans krizini öngörmesiyle tanınan yatırımcı Michael Burry'nin de Oracle hisselerinde düşüş yönünde pozisyon aldığı belirtildi.

OPENAI'YE BAĞIMLILIK RİSKİ

Oracle'ın açıkladığı 664 milyar dolarlık gelecekteki sözleşme yükümlülüklerinin önemli bir bölümünün OpenAI ile bağlantılı olması, müşteri yoğunlaşması riskini öne çıkardı. OpenAI'nin harcamalarını azaltması veya finansman sıkıntısı yaşaması halinde Oracle'ın kurduğu veri merkezlerini başka müşterilerle doldurmakta zorlanabileceği değerlendiriliyor.

Melius Research, OpenAI veya Anthropic'in talep ettiği kapasitenin Oracle'ın finansman olanaklarını aşması durumunda şirketin yatırım planlarını sürdürmekte zorlanabileceği uyarısında bulundu.

Techstrong AI'a konuşan teknoloji analisti Jack Gold da Oracle'ın yapay zeka hesaplama kapasitesine yönelik talep beklentisiyle büyük yatırımlar yaptığını belirtti. Gold, olası bir piyasa daralmasının şirketin finansal yapısı ve kâr marjları üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti.

GELİRLERDEKİ BÜYÜME SÜRÜYOR

Hisselerdeki düşüşe karşın Oracle'ın gelirleri artmaya devam etti. Şirketin 2027 mali yılının ilk çeyreğinde toplam geliri, yıllık bazda yaklaşık yüzde 30 artışla 19,3 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde bulut altyapısı gelirleri yüzde 121 arttı.

TheStreet'in haberine göre Oracle hisseleri, ileriye dönük kâr tahminlerinin yaklaşık 15,7 katı çarpanla işlem görüyor. Teknoloji sektöründeki ortalama çarpan ise 21 seviyesinde bulunuyor.

Wall Street analistlerinin 12 aylık ortalama fiyat hedefi yaklaşık 249 dolar olarak verildi. Bu hedef, hisselerin 20 Ekim'deki 131,14 dolarlık kapanış fiyatının üzerinde yer alıyor. TheStreet'in haberinde, bir sonraki bilançoda OpenAI anlaşmasının finansal sonuçlarına ilişkin işaretlerin izlenmesi gerektiği değerlendirmesi de yer aldı.