The New York Times'ın yayımladığı habere göre Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı (M.S.S.), ABD ordusunun da kullandığı yapay zeka eğitim ve işlem süreçlerinde kritik rol oynayan teknoloji şirketi Nvidia'nın en üst düzey yöneticisi Jensen Huang'ı hedef alan bir casusluk faaliyeti yürüttü.

Buna göre, Singapur merkezli Megaspeed firmasında en az 2023 yılına kadar yönetici direktör olarak görev yapan ve "Alice Huang" veya "Huang Le", Huang ile uzun soluklu bir ilişkiye girdi.

Çin'in özel olarak seçtiği ajan, Trump'ın yakın dostu olan milyarderle yıllarca beraber oldu.

Bu süreçte ajanın, dünyanın en zengin 10. iş insanı olan Huang'dan hangi bilgileri aldığı bilinmiyor.

Çinli yetkililerin ayrıca "Huang Le" ismiyle kendini tanıtan ajanın Nvidia'nın gelişmiş grafik işlemcilerinin Çin'e sevk edilmesi yönünde Huang'ın lobi yapmasını sağlama görevi verdiği öne sürüldü.

2 YILDIR BERABERLER

Aralarında herhangi bir akrabalık bağı bulunmayan iki Huang arasındaki temasların birlikte fotoğraflandıkları en az 2024 yılına kadar uzandığı bildirildi.

Alice Huang'ın en az bir yıldır ABD takibinde olduğu belirtilirken; Megaspeed'in askeri elektronik sağlayıcısı Çin Elektronik Teknoloji Grubu'nun siber güvenlik iştirakine yaptığı yatırım üzerinden Çin ordusuyla bağlantılı olduğu ve üst düzey bir yöneticisinin bu dönemde doğrudan Çin istihbaratına çalıştığı kaydedildi.

Megaspeed, Tayvanlı donanım üreticisi Gigabyte yöneticileriyle de temas kurdu ve Güneydoğu Asya'da Nvidia çipleriyle veri merkezleri inşa edip kapasitesini Alibaba'ya kiralayarak ABD ihracat kısıtlamalarını sınırlı ölçüde aşmaya çalıştı.

Bu girişimin ne kadar etkili olduğu netleşmezken, Jensen Huang'ın 2025'te Donald Trump nezdinde girişimde bulunarak şirketin en güçlü ikinci çipinin Çin'e sınırlı satışına izin aldığı, ancak en güçlü seri olan Blackwell'in ihracatı için verilen çabaların Trump tarafından onaylanmadığı aktarıldı.

Huang, mayıs ayında Blackwell ve halefi Rubin'in Çin'e ihraç edilmemesi gerektiğini ifade etmişti.

HUANG İFADEYE ÇAĞRILDI

ABD istihbarat kurumlarının geçen yıl iki Huang arasındaki ilişki hakkında Trump'ı bilgilendirdiği ancak Trump'ın "bu konuda herhangi bir şey yapmamayı tercih ettiği" ortaya çıktı.

Jensen Huang'ın, sevgilis Alice'in bir Çin ajanı olduğunu ne zaman öğrendiğinin bilinmiyor. Ancak olayın ortası çıkmasıyla Jensen Huang hızla ifadeye çağrıldı.

ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçiler, 18 Kasım'da yapılacak kapalı oturumda Huang'ın iddialara ilişkin bilgi vermesini talep etti.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Nvidia Sözcüsü John Rizzo, şirketin müşterilerle gizli bilgi paylaşmadığını ve müşterilerin kendilerinden lobi faaliyeti talep etmediğini söyledi.

Rizzo, Çin hükümetinin "Huawei dahil olmak üzere kendi yerli alternatiflerini sürekli desteklediğini ve veri merkezi ürünlerimizin ithalatını katı bir şekilde kısıtladığını" belirterek, iki Huang arasındaki etkileşimin "olağan dışı olmadığını" ve tepe yöneticinin her yıl binlerce yöneticiyle görüştüğünü vurguladı.

Çin Büyükelçiliği Sözcüsü haberdeki iddiaları "asılsız" ve "Çin'e yönelik karalamadan ibaret" olarak nitelendirirken; Alice Huang, CIA ve Beyaz Saray iddialara ilişkin yorum yapmadı.