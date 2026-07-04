İngiliz at yarışçılığının küresel merkezi olarak tanınan ve milyarderlerin yatırımlarına ev sahipliği yapan Suffolk’un Newmarket kasabası, yarış endüstrisinin getirdiği büyük sermayeye rağmen yerel esnafın ve yüksek caddenin yaşadığı ekonomik durgunlukla gündemde.

Kraliyet ailesinin sıkça ziyaret ettiği ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el-Mektum gibi küresel figürlerin haralarının bulunduğu kasaba, kişi başına düşen servet bakımından Birleşik Krallık’ın en zengin bölgelerinden biri sayılıyor. Yaklaşık 3.000 safkan yarış atının eğitildiği bu bölgede, atların trafikte geçiş üstünlüğü gibi katı kurallar bulunuyor ancak bu küresel yatırımlar, yerel halkın günlük ekonomik canlılığına her zaman doğrudan yansımıyor.

YÜKSEK KİRALAR VE BOŞ KALAN DÜKKANLAR

Kasaba merkezindeki esnaflar ve yerel halk, yüksek dükkan kiraları ve otopark ücretleri nedeniyle çarşı merkezinin cazibesini kaybetmeye başladığını ifade ediyor. 2019 yılından bu yana atıl durumda olan tarihi Rutland Arms Hotel gibi bazı sembolik binaların metruk hali ve kapanan dükkanlar, yerel ekonomideki daralmanın işaretleri olarak gösteriliyor.

Pek çok kasaba sakini, internet alışverişinin yaygınlaşmasıyla birlikte alışveriş için Cambridge veya Bury St Edmunds gibi alternatif merkezleri tercih ettiğini belirtirken, pazarcılar esnafın yüksek kiralar altında ezildiğini ve dükkanların düşürülmeyen kiralar yüzünden boş kaldığını dile getiriyor.

EKONOMİK BİR CANLILIK YOK

At yarışı organizasyonlarının düzenlendiği günlerde kasabaya yoğun bir turist akını gerçekleşse de, esnafa göre bu hareketlilik kalıcı bir ekonomik canlılık yaratmıyor. Yarış severlerin etkinlik biter bitmez kasabadan ayrılması, çarşı merkezini günün ilerleyen saatlerinde tamamen sessizliğe bürüyor. Sektör dışındaki yerel halk ve gençler için sosyal alanların yetersizliği ile eski yüzme havuzu gibi kamu tesislerinin bakımsızlığı ise bir diğer dikkat çeken unsur.