Dünyanın en zengin isimleri arasında, küresel risklere karşı alternatif yaşam ve vatandaşlık seçenekleri arayışı giderek güçleniyor. Bu eğilimin son örneklerinden biri teknoloji yatırımcısı ve girişimci Peter Thiel oldu. ABD basınında yer alan haberlere göre Thiel, bir süreliğine Arjantin'e yerleşme kararı aldı.

Milyarderler ağı kurucusu Charlie Garcia, varlıklı yatırımcılar arasında yapılan görüşmelerde nükleer tehditler, yapay zekanın yaratabileceği riskler ve olası toplumsal karışıklıkların sıkça konuşulduğunu belirtti. Garcia'ya göre özellikle Güney Amerika'nın güney bölgeleri, olası kriz senaryolarında güvenli bir sığınak olarak değerlendiriliyor.

ZENGİNLER YURT DIŞINA TAŞINMAYA DAHA AÇIK

Küresel servet yönetimi şirketi UBS'in 2025 yılında 87 milyarderle gerçekleştirdiği araştırma, bu eğilimin yaygınlaştığını gösterdi. Araştırmaya katılan milyarderlerin yüzde 36'sı yaşamlarının bir döneminde başka bir ülkeye taşındığını belirtirken, yüzde 9'u ise gelecekte böyle bir adım atmayı düşündüğünü ifade etti.

İKİNCİ VATANDAŞLIK TALEBİNDE AMERİKALILAR ÖNE ÇIKIYOR

Nisan 2026'da yayımlanan Altrata raporu da milyarderlerin artık tek bir ülkeye, ekonomiye ya da pasaporta bağlı kalmak istemediğini gösterdi. Rapora göre geçmiş yıllarda ikinci vatandaşlık programlarına en fazla ilgi gösterenler Rus ve Çinli yatırımcılar olurken, son dönemde Amerikalı başvuru sahiplerinin sayısında dikkat çekici bir yükseliş yaşandı.

İLK SIRADA O ÜLKE VAR

Uzmanlar, Peter Thiel'in tercihini Arjantin'den yana kullanmasına rağmen Avrupa'nın Amerikalı zenginler için cazibesini koruduğunu vurguluyor. Henley & Partners verilerine göre bu yıl ABD kaynaklı vatandaşlık ve oturum başvurularının yarıdan fazlası Avrupa ülkelerine yöneldi.

Yüksek yaşam kalitesi, güçlü pasaport avantajları ve siyasi istikrar gibi unsurlar Avrupa'yı öne çıkarırken, yatırım karşılığında vatandaşlık sunan az sayıdaki Avrupa Birliği ülkelerinden biri olan Malta yatırımcıların yoğun ilgisini çekiyor. Güvenlik, lüks yaşam imkanları ve Avrupa Birliği içinde serbest dolaşım hakkı ülkenin tercih edilmesinde önemli rol oynuyor.

AVUSTURYA VE KARAYİP ÜLKELERİNE YOĞUN İLGİ

Vatandaşlık konusunda oldukça sıkı kurallara sahip olan Avusturya, belirli şartları sağlayan kişilere istisnai olarak vatandaşlık verebiliyor. Bu durum, yüksek net servete sahip bireylerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Karayipler'de ise Saint Kitts ve Nevis ile Antigua ve Barbuda gibi ülkeler yatırım veya bağış karşılığında hızlı vatandaşlık programları sunuyor. Bu programlarda süreç çoğu zaman yaklaşık bir yıl içinde tamamlanabiliyor.

YENİ ZELANDA'NIN ALTIN VİZESİ ÖNE ÇIKIYOR

İngilizce konuşulan yapısı, coğrafi izolasyonu ve ekonomik istikrarıyla dikkat çeken Yeni Zelanda da varlıklı yatırımcıların radarındaki ülkeler arasında yer alıyor. Ülkenin yeni "altın vize" programı kapsamında yaklaşık 3 milyon dolarlık yatırım yapan yabancılar, ülkede sürekli yaşama şartı olmaksızın kalıcı oturum hakkı elde edebiliyor.