Küresel hisse piyasalarındaki dalgalanmalar, teknoloji ve lüks tüketim devlerinin servet haritasını yeniden şekillendirdi. ABD'li iş dünyası dergisi Forbes’ın 1 Eylül 2026 verilerine göre, dünyanın en zengin 10 insanının toplam varlığı 2,8 trilyon dolara ulaştı. Elon Musk açık ara farkla liderliğini sürdürürken, sıralamanın köklü iki ismi ilk 10'un dışında kaldı.

ELON MUSK ZİRVEDEKİ FARKI AÇTI

Ağustos ayında SpaceX ve Tesla hisselerinde yaşanan sırasıyla yüzde 33 ve yüzde 18'lik yükselişler, Elon Musk’ın varlığına tek bir ayda 202 milyar dolar ekledi. Toplam servetini 892 milyar dolara çıkaran Musk, 277 milyar dolarla ikinci sırada yer alan Larry Page’e üç kattan fazla fark attı.

GOOGLE KURUCULARI KAYBETTİ

Google kurucu ortağı Larry Page, son bir ayda servetinden 15 milyar dolar kaybederek ağustos ayının en çok kayıp yaşayan ismi oldu. Jeff Bezos 10 milyar dolar, Sergey Brin ise 13 milyar dolar kaybetmesine rağmen sıralamadaki yerlerini korudu. Ayın en sert çıkışını ise Oracle hisselerindeki yüzde 15'lik artış sayesinde servetini 25 milyar dolar büyüten Larry Ellison gerçekleştirdi.

İKİ EFSANE İSİM İLK 10'A VEDA ETTİ

Çin pazarındaki harcama düşüşü nedeniyle LVMH hisseleri gerileyen Bernard Arnault ile hisseleri zirve sonrası düzeltme yapan Warren Buffett, ilk 10 listesinin dışına düştü. İki dev ismin yerini, servetini 155 milyar dolara çıkaran eski Microsoft CEO’su Steve Ballmer ile 148 milyar dolara ulaşan Zara'nın kurucusu Amancio Ortega aldı.

DÜNYANIN EN ZENGİN 10 İSMİ

1. Elon Musk: 892 milyar dolar (SpaceX, Tesla)

2. Larry Page: 277 milyar dolar (Google)

3. Jeff Bezos: 268 milyar dolar (Amazon)

4. Sergey Brin: 256 milyar dolar (Google)

5. Michael Dell: 241 milyar dolar (Dell Technologies)

6. Mark Zuckerberg: 197 milyar dolar (Meta)

7. Larry Ellison: 193 milyar dolar (Oracle)

8. Jensen Huang: 191 milyar dolar (Yarı iletken sektörü)

9. Steve Ballmer: 155 milyar dolar (Microsoft)

10. Amancio Ortega: 148 milyar dolar (Zara)