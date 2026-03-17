İran kaynaklı jeopolitik gerilimin küresel enerji piyasalarında yarattığı dalgalanma, Berkshire Hathaway’in petrol yatırımlarına değer kazandırdı. Şirketin enerji pozisyonlarında kısa sürede milyarlarca dolarlık artış yaşandı.

ENERJİ POZİSYONLARI ÖNE ÇIKTI

MarketWatch’un aktardığına göre söz konusu kazanç, şirketin bilanço büyüklüğüne kıyasla sınırlı görünse de portföy yönetimi açısından kritik bir işlev üstlendi. Warren Buffett döneminde şekillenen enerji yatırımları, artan petrol fiyatlarının diğer varlık sınıfları üzerindeki baskısını dengeleyen bir yapı sundu.

OCCIDENTAL PETROLEUM ETKİSİ

Stratejinin merkezinde yer alan Occidental Petroleum hisseleri, fiyat artışlarından doğrudan etkilendi. Berkshire’ın şirketteki büyük ölçekli hisse pozisyonu ve ileri vadeli alım hakları, petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte önemli ölçüde değer kazandı.

Occidental hisselerindeki yaklaşık 6 dolarlık artış, şirketin bu varlıktaki payına yaklaşık 1,6 milyar dolar ekleyerek toplam değeri 13,6 milyar dolardan 15,2 milyar dolara taşıdı. Aynı dönemde ABD’de benzin fiyatları da yükseliş kaydetti.

PİYASALARDA AYRIŞMA DERİNLEŞTİ

Petrol fiyatlarının varil başına 90 doların üzerinde kalmasıyla birlikte enerji hisseleri yükseliş gösterirken, S&P 500 endeksinde gerileme yaşandı. Analistler, petrolün 150 ila 200 dolar seviyelerine ulaşabileceği senaryoların da gündemde olduğunu belirtiyor.

Yüksek enerji fiyatlarının enerji şirketlerine avantaj sağladığı bu süreçte, geniş piyasa endeksleri ve tahvil piyasaları üzerinde baskının artabileceği değerlendiriliyor. Berkshire’ın enerji ağırlıklı pozisyonlarının ise bu dalgalı ortamda portföyü dengeleyen unsurlardan biri olduğu görülüyor.