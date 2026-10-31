Dünyanın önde gelen üniversitelerinde eğitim görmek, pek çok öğrencinin en büyük hedefleri arasında yer alıyor. Uluslararası alanda tanınan bu okullar, sundukları akademik olanakların yanı sıra son derece seçici öğrenci kabul süreçleriyle de dikkat çekiyor. Açıklanan kabul oranları, bazı üniversitelere girmenin ne kadar güç olduğunu gösteriyor.

ABD ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden prestijli üniversitelerin kabul oranları şöyle:

ABD ÜNİVERSİTELERİ

Harvard: %4,2

Stanford: %4

MIT: %4,6

Princeton: %4,4

Yale: %4,6

Columbia: %4,2

UPenn: %4,9

Brown: %5,7

Dartmouth: %5,8

Cornell: %8,4

İNGİLTERE ÜNİVERSİTELERİ

Oxford: %14

Cambridge: %16

Imperial College London: %10

LSE: %6-7

UCL: %9

King's College London: %11

Edinburgh: %47

Manchester: %56

Bristol: %67

Warwick: %14