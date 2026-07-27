Bu gelenek özellikle Nepal'in orta ve doğu kesimlerindeki dağ köylerinde sürdürülüyor. Bölgede yaşayan Gurung topluluğu, ilkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki kez bal hasadı gerçekleştiriyor. Balın büyük bölümü, dünyanın en büyük bal arılarından biri kabul edilen Apis laboriosa türü tarafından kayalıkların dik yüzeylerine yapılan dev kovanlardan elde ediliyor.

BİNLERCE ARIYLA KARŞI KARŞIYA KALIYORLAR

Bal avcıları, duman kullanarak arıları kısmen uzaklaştırmaya çalışsa da hasat sırasında yoğun arı saldırılarıyla karşılaşıyor. Uçurum kenarına kurulan ip merdivenlerden sarkan ekipler, uzun sırıklarla petekleri keserek aşağıdaki sepetlere indiriyor. Hasat boyunca düşme riski ve arı sokmaları en büyük tehlikeler arasında yer alıyor.

Hasat miktarı bölgedeki kovan sayısı, hava koşulları ve arı popülasyonuna göre değişiklik gösteriyor. Bal avcıları uygun bir sezonda yüzlerce kilogram yabani bal toplayabiliyor. Özellikle ormangülü (rhododendron) çiçeklerinden elde edilen ve "deli bal" olarak bilinen bazı türler, sınırlı üretimleri nedeniyle kilogramı 900 doların üzerinde fiyatlarla alıcı bulabiliyor.

GELENEK DEVAM EDİYOR

Modern arıcılık yöntemlerinin yaygınlaşmasına rağmen, Nepal'in bazı dağ köylerinde yabani bal avcılığı geleneksel yöntemlerle sürdürülüyor. Bölge halkı için hem gelir kaynağı hem de kültürel bir miras olarak görülen bu uygulama, her hasat döneminde dünyanın farklı ülkelerinden turistlerin de ilgisini çekiyor.