Açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Vestel sponsorluğunda, "Oceans 7" parkurlarının 5'incisi Kaiwi Kanalı'nı 21 saatte geçerek bu rotayı tamamlayan en genç Türk yüzücü unvanının sahibi oldu. Türkoğlu, "Bu yüzüş, tüm Türkiye Cumhuriyeti gençleri için!" dedi.

Aysu Türkoğlu'nun menajerlik şirketinden yapılan açıklamaya göre Moloka'i ve O'ahu adaları arasında uzanan, sert akıntıları ve büyük dalgalarıyla bilinen 42 kilometrelik kanal, dünyanın en tehlikeli yüzme rotalarından biri kabul ediliyor. Türkoğlu, 42 kilometrelik parkuru akıntılar nedeniyle yaklaşık 60 kilometre yüzerek tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı sayesinde yeni deneyimler kazandığını söyledi.

Güçlü okyanus akıntıları, boyu 3 metreyi bulan dalgalar ve ani hava değişimlerinin kendine unutulmaz bir mücadele yaşattığını aktaran Türkoğlu, "Şimdi sırada sonraki parkur var. Bu süreçte bana destek olan herkese bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

HEDEF GUINNESS REKORLAR KİTABI

Oceans Seven kapsamındaki yedi açık su geçişini beş yıl içinde tamamlayarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi hedefleyen Türkoğlu‘nun şimdiki hedefleri Cebelitarık Boğazı ve Tsugaru Boğazı parkurlarını tamamlamak.

Bugüne kadar Manş Denizi, Kuzey Kanalı, Cook Boğazı ve Catalina Kanalı'nı geçmeyi başaran Türkoğlu, 2024 yılında tamamladığı Catalina Kanalı geçişiyle, "Triple Crown of Open Water Swimming" unvanını kazanan en genç Türk yüzücü oldu.

Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu ise bu önemli etapta da Türkoğlu'nun yanında olduklarını kaydetti.