Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik uyguladıklarını deniz ablukasıyla dünya petrol ticaretinin bir noktasını daha tamamen kapadı.

Husiler bu abluka kapsamında Kızıldeniz'de iki Suudi petrol tankerini vurduklarını açıkladı. Bu olaydan sonra Brent ham petrolün varili 95 dolara ulaştı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı neredeyse tamamen kapatmasının ardından gelen bu hamleyle Hürmü Boğazı da , Babülmendep Boğazı da kapanmış oldu.

Bu esnada Hürmü Boğazı da tamamen kapalı durumuda. İran dün gece bir tankeri hedef alarak ağır hasar verdiklerini duyurdu. Takip eden diğer iki tankerin de saldırı sonrası geri çekildiğini ekledi.

İran hükümeti Hürmüz Boğazı'nı tamamen kontrol ettiklerinin altını çizdi. ABD ise bu duruma saldırılarla karşılık verdi.

ABD ordusu ise Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik üst üste 12. gecesinde de hava saldırılarını sürdürürken, İran tarafı da bölgedeki ABD unsurlarına misilleme yapmaya devam ediyor.

HUSİLER DEDİKLERİNİ YAPTI, PETROL UÇTU

Husiler, Kızıldeniz'deki "Encelia" ve "Layla" isimli Suudi petrol tankerlerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Suudi resmi haber ajansı SPA, bir resmi kaynağa dayanarak Encelia tankerinin vurulduğunu ve baş kısmında yangın çıktığını doğrularken, Layla tankerine yönelik saldırının teyit edilmediğini duyurdu.

İngiliz Deniz Ticareti Otoritesi'ne (UKMTO) bağlı kaynaklar, Encelia'nın Suudi Arabistan'ın Cizan limanı yakınlarında vurulmasının ardından tehlike sinyali yayınladığını belirtti.

Saldırılar ve abluka tehditleri nedeniyle Çarşamba günü beş tanker Kızıldeniz'deki rotasını değiştirirken, Çin ve Hindistan'a Suudi petrolü taşıyan üç tanker Salı günü geri döndü.

Perşembe günü ise toplam 4 milyon varil Suudi petrolü taşıyan iki Çin süpertankeri Babülmendep Boğazı'na doğru ilerliyordu.

Hürmüz Boğazı'ndan kaçınmak için Suudi petrolünün Yanbu limanına yönlendirilmesi sonrası Kızıldeniz güneyindeki geçidin kapanması, sevkiyatların Süveyş Kanalı üzerinden haftalarca uzamasına ve maliyetlerin artmasına neden oldu.

Kızıldeniz'in de kapanmasıyla dünya ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayan Körfez ülkelerinin ihracat yolları tamamen tıkandı.

İKİ BOĞAZ DA KAPALI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) İran'ın deniz trafiğini tehdit etme kabiliyetini azaltmak amacıyla yürüttüğü operasyonlarda, Buşehr bölgesindeki askeri hedefler ile Shalamcheh sınır kapısı vuruldu.

İran basını Shalamcheh'teki saldırıda 2 kişinin öldüğünü ve 11 kişinin yaralandığını bildirdi. İran ise buna karşılık Ürdün'deki ABD füze sistemleri ve mühimmat depoları ile Kuveyt'teki Al-Adiri, Ali Al Salem, Doha ve Arifjan kamplarını ve Kuveyt, Bahreyn ile Ürdün'deki ABD askeri varlıklarını hedef aldığını açıkladı.

ABD Başkanı Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye ateş açılması durumunda İran'ın altyapı tesislerini yok etme tehdidine yanıt veren İran, altyapılarına saldırılması halinde bölgesel petrol ve enerji tesislerini vuracaklarını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı güneyindeki mayınlı hatta bir patlama meydana geldiğini ve boğazın tamamen kendi kontrolleri altında kapalı olduğunu ilan etti.

SAVAŞ TRUMP'I SIKIŞTIRDI

Çatışmaların küresel piyasalardaki etkisi derinleşirken, yükselen petrol fiyatları dünya genelinde enflasyonu tetikliyor ve ABD'li tüketicileri etkiliyor.

Bu durum, Kasım ayında yapılacak kongre seçimleri öncesinde Cumhuriyetçiler üzerindeki siyasi baskıyı artırıyor.

28 Şubat'ta başlayan savaştan bu yana binlerce kişi hayatını kaybederken milyonlarca kişi yerinden edildi.

İran Sağlık Bakanlığı yetkilileri son dönemde 53 sivilin öldüğünü ve 592 kişinin yaralandığını açıklarken, çatışmalarda 18 ABD askerinin öldüğü ve 450'den fazlasının yaralandığı bildirildi.

Delaware'deki Dover Hava Üssü'nde düzenlenen cenaze törenine katılan ABD Başkanı Trump, bu durumun bir başkan olarak yapılması en zor şeylerden biri olduğunu söylerken, daha sonra Georgia'daki konuşmasında savaşı "küçük bir çatışma" olarak nitelendirdi.

ABD ordusu sivillerin asla hedef alınmadığını vurgularken, askeri amaçlarla kullanılması halinde sivil altyapıların hedef alınabileceği ifade ediliyor.