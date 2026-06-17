Afrika kıtasının en ilginç hidrolojik yapılarından biri olan Okavango Nehri, alışılagelmiş nehir rotalarının aksine okyanusa dökülmüyor. Angola'nın nemli bataklıklarında başlayan yolculuğunu Botsvana'nın kurak çöllerinde tamamlayan nehir, yok olmak yerine binlerce canlı türüne ev sahipliği yapan bir vahşi yaşam merkezine dönüşüyor.

ÇÖLÜN ORTASINDA BÜYÜYEN İÇ DELTA

Nehrin yolculuğu, batı Angola'da yağan yağmurların beslediği su yollarıyla başlıyor. Güneye doğru ilerledikçe nemli arazileri terk eden su, giderek daha kurak bölgelere giriş yapıyor.

Çoğu nehir yol boyunca büyüyerek denize dökülürken, Okavango bu doğal mantığı tamamen bozuyor. Nehrin akışı okyanusta değil, Botsvana çölünün ortasındaki geniş bir iç kanal, lagün ve ada ağında son buluyor.

MEVSİMLERE GÖRE DEĞİŞEN YAŞAM DÖNGÜSÜ

Nehir Botsvana'ya ulaştığında genişleyerek devasa Okavango iç deltasını oluşturuyor. Bu delta sabit bir yapı sergilemiyor; sel dönemlerinde genişleyerek çok daha büyük bir alanı kaplıyor.

Kurak mevsimde ise su akışının azalmasıyla birlikte daralıyor. Angola'da aylar önce yağan yağmurlar, bir tür hidrolojik hafıza görevi görerek aylar sonra Botsvana'daki su döngüsünü ve yaşam ritmini belirliyor.

AFRİKA'NIN EN ZENGİN EKOSİSTEMİ

Kurak bir çölün ortasında yer almasına rağmen Okavango Deltası, gezegenin en zengin ekosistemlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Bölgedeki bitkiler, böcekler ve balıklar tamamen su seviyesindeki bu ritmik değişimlere bağımlı yaşıyor.

Filler, su aygırları, bufalolar, aslanlar ve leoparlar bu deltayı ana beslenme ve sığınma alanı olarak kullanıyor. Göçmen kuşların da vazgeçilmez duraklarından olan bölge, Afrika'nın en önemli sulak alanlarından biri kabul ediliyor.

GELENEKSEL TEKNELERLE GİZEMİ ÇÖZÜLÜYOR

Bilim insanları on yılı aşkın süredir "mekoro" adı verilen küçük geleneksel tekneleri kullanarak Okavango sistemini iç kesimlerden inceliyor. Okavango Vahşi Yaşam Projesi kapsamında yürütülen bu zorlu keşif gezileri, erişimi zor alanların belgelenmesini sağlıyor.

Araştırmacılar, yapılan doğrudan gözlemler sayesinde arazideki en ufak değişikliklerin tüm sistemi nasıl etkilediğini haritalandırıyor. Yürütülen çalışmalar, çölde kaybolmasına rağmen devasa bir yaşam ağını ayakta tutan nehrin gizemini aydınlatıyor.