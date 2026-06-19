Güney Amerika'nın yaklaşık 830 bin nüfuslu ülkesi Guyana; meyve, sebze, süt ürünleri, et, balık, baklagiller ve nişastalı ürünlerin tamamında yerli üretimle özyeterlilik sağlayan dünyadaki tek ülke seçildi. Ormanlarını koruyarak bu başarıya ulaşan ülke, küresel tarım sektörünün dikkatini çekiyor.

Küresel gıda güvenliği sorunları ve tedarik zinciri aksamaları dünya genelinde etkisini sürdürürken, Güney Amerika ülkesi Guyana sıra dışı bir başarıya imza attı. Yapılan uluslararası araştırmalar, bu küçük ülkenin yedi temel gıda grubunun tamamında kendi kendine tamamen yetebilen tek coğrafya olduğunu ortaya koydu. Başkent Georgetown'daki yerel pazarlarda ithal ürüne ihtiyaç duyulmadan tezgahların tamamen yerli pirinç, manyok, taze balık ve sebzelerle dolduğu görülüyor.

GUYANA ORMANLARINI KORUYARAK BU BAŞARIYI NASIL ELDE ETTİ?

Bölgedeki birçok ülkenin aksine Guyana, tarım arazilerini genişletmek için tropikal ormanları tahrip etme yoluna gitmedi. Ülke topraklarının yüzde 85'inden fazlası halen bakir ormanlarla kaplı bulunuyor. Gıda güvenliğindeki bu sürdürülebilirliğin temelini, ülkenin sahip olduğu doğal koşullar ile yerel dinamiklere göre uyarlanan modern tarım yaklaşımları oluşturuyor.

Sürekli sıcaklık, yüksek nem ve nehir tortularının beslediği verimli topraklar, tarımsal üretimi doğrudan destekliyor. Yerel çiftçiler, tek bir tarlada aynı anda birden fazla ürünün yetiştirildiği "çoklu ekim" yöntemini yaygın olarak uyguluyor. Yapılan bilimsel çalışmalar, bu yöntemin ürün verimliliğini yüzde 20 ila 50 oranında artırdığını ve toprak yapısını koruduğunu gösteriyor.

YENİLEYİCİ TARIM UYGULAMALARI KÜRESEL PAZARA NASIL ÖRNEK OLUYOR?

Uluslararası araştırmacılar, Guyana'da yürütülen yenileyici tarım uygulamalarını yakından takip ediyor. Hayvancılığın bitkisel üretimle entegre edilmesi ve canlı bitki köklerinin yıl boyunca toprakta tutulması gibi yöntemler, erozyon riskini doğal yollarla engelledi. Bu sayede toprak kalitesi eksilmeden, uzun vadeli bir gıda arzı güvence altına alınıyor.

Uzmanlar, tam gıda özyeterliliğinin coğrafi kısıtlamalar nedeniyle her ülke için evrensel bir hedef olamayacağını savunuyor. Ancak iklim değişikliği, savaşlar ve küresel ticaretteki kırılganlıklar artarken Guyana'nın mevcut kaynakları etkin yönetme stratejisi tüm dünyaya örnek teşkil ediyor. Küçük ölçekli devletlerin bile doğru planlamayla gıda krizlerini aşabileceği bu raporla kanıtlandı.