2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu üçüncü haftasında Cezayir'le Avusturya 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın son anları nefes keserken son derece ilginç anlar yaşandı. Avusturya, 90+6. dakikada bulduğu golle skoru 3-3'e getirdi. Normal şartlarda Cezayirli taraftarlar için için hayal kırıklığı yaratabilecek bu gol tam tersine büyük bir coşku yarattı.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından tribünlerde ve dışarıda maçı izleyen milyonlarca Cezayirli taraftarlar sevinç gösterilerinde bulundu.

SON DAKİKADA GOL YEDİ İSPANYA İLE EŞLEŞMEKTEN KURTULDU

Çünkü Cezayir karşılaşmayı kazansaydı grubu ikinci bitirip İspanya ile eşleşecekti. Son dakikada gelen gol sonrası grupta sıralama değişti. Grubu ikinci sırada bitiren Avusturya, eleme turunda turnuvanın güçlü ekiplerinden İspanya ile eşleşti. Üçüncü sıraya düşen Cezayir ise İsviçre'nin rakibi oldu.