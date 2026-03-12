Murat Özdemir/Korkusuz



UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a konuk olan Liverpool’dan dikkat çeken bir pankart geldi. İngiliz temsilcisinin taraftarları, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya barışıyla ilgili “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünün İngilizce olarak yazılı olduğu pankartı açtı. Maçı yayınlayan TRT ise, ülkenin kurucusu için açılan pankartı görmezden gelip, sansür uygulayarak yayına vermedi. CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan da hem TRT’nin hem de Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un tutumunu Meclis gündemine taşındı.



ATATÜRK ALERJİSİ



Soru önergesinde kamu kaynaklarıyla faaliyet gösteren TRT’nin toplumu ayrıştırdığını belirten Bayraktutan, “Bazılarında Atatürk rahatsızlığı ve Cumhuriyet değerlerine karşı alerji var. Bu sansür kabul edilemez. Bu pankartta Cumhurbaşkanı Erdoğan övülse örneğin ‘Dünya 5’ten büyüktür” sözü olsa sansür uygulanır mıydı?’’’ diye sordu.