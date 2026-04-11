Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, son dönemde ülkenin stratejik enerji altyapısına yönelik gerçekleştirilen sistematik saldırıların ağır bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Suudi Arabistan Basın Ajansı (SPA) tarafından aktarılan bilgilere göre, Riyad, Doğu Bölgesi ve Yanbu Sanayi Şehri'ndeki petrol, doğalgaz, petrokimya ve elektrik tesislerini kapsayan bu saldırılarda, bir güvenlik görevlisi hayatını kaybederken 7 çalışan yaralandı.

Enerji sistemindeki operasyonel süreçlerin ciddi şekilde aksadığı belirtilirken, saldırıların küresel enerji arz güvenliğini doğrudan tehdit ettiği vurgulandı.

700 BİN VARİLLİK AKIŞ DURDU

Saldırıların üretim ayağındaki etkisi, özellikle ana güzergahlar ve dev tesisler üzerinde yoğunlaştı. Doğu-Batı boru hattındaki bir pompa istasyonunun hedef alınmasıyla günlük yaklaşık 700 bin varillik petrol akışı dururken; Manifa ve Hureys tesislerine yönelik saldırılar toplamda günlük 600 bin varillik bir üretim kaybına yol açtı.

Bakanlık yetkilisi, Cubeyl'deki SATORP tesisleri ile Ras Tanura, SAMREF ve Riyad rafinerilerinin de saldırıların hedefi olduğunu, bu durumun rafine ürünlerin dünya pazarlarına ihracatını sekteye uğrattığını ifade etti. Ayrıca Cuayme'deki işleme tesislerinde çıkan yangınlar, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve doğalgaz sıvıları tedarikinde de aksamalara neden oldu.

STOKLAR TÜKENMEK ÜZERE

Küresel piyasalara yönelik uyarıların dozunu artıran yetkili, bu saldırıların süregelen arz kıtlığını derinleştirdiğini ve ekonomik toparlanma hızını yavaşlattığını belirtti. Küresel operasyonel ve acil durum stoklarının büyük ölçüde tükenmiş olmasının, olası bir arz şokuna yanıt verme kapasitesini sınırladığına dikkat çekildi. Bakanlık, petrol piyasalarındaki dalgalanmanın artmasının ve rezervlerin kullanılabilirliğinin azalmasının, sadece Krallığı değil, tüm küresel ekonomiyi ve yararlanıcı ülkelerin enerji güvenliğini olumsuz etkilediğinin altını çizdi.