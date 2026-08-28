Aşırı yeraltı suyu kullanımı, madencilik faaliyetleri ve kontrolsüz kentleşme nedeniyle dünya genelindeki birçok büyük şehir adeta yere batıyor. Birleşmiş Milletler'in "sessiz kriz" olarak tanımladığı zemin çökmesi; binalarda çatlaklara, kapı ve pencerelerin sıkışmasına, altyapı çöküşlerine ve sokakların tahrip olmasına yol açıyor.

Yapılan araştırmalara göre, dünya kıyı nüfusunun yüzde 71’i riski yüksek alanlarda yaşarken, toprağın batması kıyı bölgelerindeki deniz seviyesi yükselmesi etkisini iki katına çıkararak sel felaketlerini tetikliyor.

Farklı kıtalardan birçok metropol bu krizin pençesinde bulunuyor. Eski bir göl yatağı üzerine kurulan Meksika Şehri ayda 2 santimetreye varan oranlarda çökerken; Cakarta, Tianjin ve Bangkok gibi Asya devlerinde de ciddi arazi alçalmaları kaydediliyor.

Brezilya’nın Maceió kentinde kaya tuzu madenciliği yüzünden 60 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, ABD’nin New Orleans şehri ise hem gevşek toprak yapısı hem de petrol ve gaz çıkarımı nedeniyle hızla batıyor.

Uzmanlar, felaketin önüne geçilmesi için acil şehir planlama reformları ve yeraltı suyu kullanımına sıkı denetimler getirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Tokyo’nun yeraltı suyu çekimini sınırlandırarak yüzey sularına yönelmesi başarılı bir örnek gösterilirken, Çin’deki "sünger şehir" modelleri, derin bina temelleri ve yer altına yeniden su enjekte etme yöntemleri kentsel çöküşü durdurabilecek en etkili çözümler arasında yer alıyor.