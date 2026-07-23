Yeni Zelanda'nın güneyindeki Dunedin kenti, 22 Temmuz 2028'de gerçekleşecek tam Güneş tutulması için hazırlıklara başladı. Yaklaşık 850 yıl sonra ilk kez kentten tam olarak gözlemlenecek doğa olayı, daha şimdiden büyük ilgi gördü. Tutulmaya 2 yıl olmasına rağmen oteller rezervasyon almaya başladı.

22 Temmuz 2028 günü saat 16.17'de Ay, Güneş'in önünden geçerek yaklaşık 100 kilometre genişliğindeki gölgesini Yeni Zelanda'nın üzerine düşürecek. Tam tutulma hattı üzerinde bulunan bölgelerde gündüz vakti yaklaşık 2 dakika 51 saniye boyunca karanlık yaşanacak.

Otellerde yoğun talep

Tutulmanın yaratacağı ilgi, turizm sektörüne de yansıdı. Dunedin'deki bazı otellerin, tutulma gözlüğünü de içeren özel konaklama paketleri kısa sürede tükenirken, birçok işletme rezervasyon taleplerini almaya devam ediyor.

Yaklaşık 130 bin nüfuslu kente, tutulmayı izlemek için 35 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Kent yönetimi, bu doğa olayının bölge ekonomisi ve turizmine önemli katkı sağlayacağını öngörüyor.

Kutlamalar Matariki ile başlayacak

Tam Güneş tutulması öncesinde Dunedin'de gökyüzü temalı etkinlikler ve festivaller de düzenlenecek. Kutlamalar, Maori halkının yeni yılı olarak kabul edilen Matariki ile başlayacak ve tutulmaya kadar devam edecek.

Organizasyonun koordinatörlerinden Dr. Griffin, Matariki kutlamaları ile tam Güneş tutulmasının kısa aralıklarla gerçekleşmesinin dünyada eşine az rastlanır bir deneyim sunacağını belirterek, "Gökyüzünü kutlayan kültürel etkinliklerin ardından yaklaşık 10 gün sonra muhteşem bir tam Güneş tutulması yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Dunedin Belediye Başkanı Sophie Barker ise tarihi doğa olayına yönelik heyecanın kentte şimdiden hissedildiğini belirterek, hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.