Arjantin Premier Ligi'nin 15. haftasındaki Superclasico'da Boca Juniors, Estadio Alberto Jose Armando'da ağırladığı River Plate'i 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe üç puanı getiren golü 27. dakikada Lautaro Di Lollo kaydetti.
RIVER PLATE MAÇI 9 KİŞİ TAMAMLADI
River Plate'te Lucas Quarta, henüz 8. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Boca Juniors, 27. dakikada Sebastian Villa'nın asistinde Di Lollo'nun attığı golle öne geçti.
Konuk ekipte Gonzalo Montiel de 79. dakikada kırmızı kart gördü. River Plate mücadeleyi 9 kişi tamamlarken Boca Juniors üstünlüğünü maç sonuna kadar korudu.
Bu sonuçla Boca Juniors puanını 30'a yükseltti. River Plate ise 23 puanda kaldı.