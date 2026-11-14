Rus haber ajansı TASS'a konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Çin'in Guangdong eyaletindeki Şıncın kentinde gerçekleştirilecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi'ne katılacağını belirtti. '19 KASIM’DA MUTABIK KALINDI’ Üç liderin zirve kapsamında gerçekleştireceği görüşmenin kararlaştırıldığını aktaran Peskov, "Putin, Şi ve Trump arasında 19 Kasım'da üçlü görüşmenin yapılması konusunda mutabık kalındı. Görüşme, APEC Zirvesi kapsamında Çin'in Şıncın kentinde gerçekleşecek" ifadelerini kullandı. BEYAZ SARAY DA ÜÇLÜ GÖRÜŞMEYİ DUYURMUŞTU Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Wales de Trump'ın gelecek hafta Filipinler ve Çin'i kapsayan bir ziyaret gerçekleştireceğini açıklamıştı. Wales, Çin ziyaretinin ikinci ayağında Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü görüşme yapacağını bildirmişti.

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