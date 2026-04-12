ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, toplam 21 saat sürdüğü söylenen müzakerelerin ‘bir anlaşmaya varılamadan’ sona erdiğini duyurdu.

“ANLAŞMA OLMADAN ABD’YE GERİ DÖNÜYORUZ”

Görüşmeler sonrasında basın mensuplarının karşısına geçen Vance, “21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz." dedi.

ABD Başkan Yardımcısı, İran'ın nükleer silah konusunda istedikleri taahhüdü vermediğini dile getirerek "Gerçek şu ki, İran'ın nükleer silah peşinde koşmayacağına ve nükleer silaha ulaşmasını sağlayacak araçları aramayacağına dair kesin bir taahhüt görmemiz gerekiyor. İranlıların uzun vadede nükleer silah geliştirmeyeceklerine dair temel bir taahhüdü görüyor muyuz? Henüz bunu görmedik." ifadelerini kullandı.

ABD olarak temel taleplerini en net şekilde ortaya koyduklarını fakat İran'ın "bu şartları kabul etmemeyi tercih ettiğini" söyleyen Vance, ABD Başkanı Donald Trump'la da defalarca telefonda görüştüklerini kaydetti.

Vance, "Buradan ayrılıyoruz ve çok basit bir teklifle, nihai ve en iyi teklifimiz olan bir mutabakat metniyle ayrılıyoruz. İranlıların bunu kabul edip etmeyeceğini göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYANIN GÖZÜ İSLAMABAD'DAYKEN O KAFES DÖVÜŞÜNE KATILDI

Diğer yandan ABD Başkan Yardımcısı Vance’in İran'la anlaşmaya varılmadığını duyurduğu saatlerde, Trump’ın Miami’de düzenlenen kafes dövüşü etkinliğine katılması sosyal medyada gündem oldu. Trump'a UFC Başkanı Dana White ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun eşlik ettiği görüldü.

SOSYAL MEDYADAN MESAJ VERDİ

Konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmayan ABD Başkanı Truth Social hesabında, "İran geri adım atmazsa Trump'ın Elindeki Koz: Deniz Ablukası" başlıklı bir haberi paylaştı.