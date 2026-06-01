Ünlü rapçi Travis Scott'un Tersane İstanbul'daki konserini dinlemek için İstanbul'a gelen ABD'li ünlü Twitch yayıncısı Auger, bindiği taksiye ödediği ücretle hayatının şokunu yaşadı.

Auger, 10 dakikalık mesafe için taksicinin 50 Euro talebini kabul ederken, taksici pos cihazından 7.300 TL çekerken, ünlü yayıncı da o anları saniye saniye kayıt altına aldı.

Gideceği otelin adını çeviri uygulamasından taksiciye gösteren yayıncı, sürücünün onay vermesiyle arabaya bindi. Sadece 10 dakika sürecek mesafe için taksicinin "50 euro (2.679,38 TL) alırım" şeklindeki şartı, genç yayıncı tarafından da onaylandı.

Araçtan iner inmez dolandırıldığını anlayan Auger, "300 lira... Ne kadar ettiğini bilmiyorum ama sanırım fena kazıklandım. Hesap makinesine 7.300 lira yazdı. 160 dolar! Ne yaşandığını gerçekten anlamadım. 183 dolar ödemişim" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE TAKSİCİ DOLANDIRICILIĞINDA İLK SIRADA

Yaşanan bu son skandal, küresel turizm verilerini de bir kez daha doğrular nitelikte. Uluslararası seyahat platformları ve seyahat sigortası şirketlerinin dünya genelindeki on binlerce yolcu şikayetini inceleyerek hazırladığı raporlara göre, Türkiye dünyada taksici dolandırıcılığı şikayetlerinin en çok yaşandığı ülke olarak ilk sırada yer alıyor. Özellikle İstanbul gibi turist akınına uğrayan metropollerde; taksimetre açmama, yabancı para birimi üzerinden fahiş fiyat dayatma ve pos cihazlarından usulsüz çekim yapma gibi yöntemler, ülkeyi Hindistan, Tayland, Vietnam ve Mısır gibi rakiplerini de geride bırakarak bu listenin zirvesine yerleştiriyor.