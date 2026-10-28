Küresel piyasalarda nefesler tutuldu, tüm gözler ABD'den gelecek kritik açıklamaya çevrildi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından merakla beklenen faiz kararı bugün Türkiye saatiyle tam 21.00’de ilan edilecek.

Faizlerin sabit bırakılması yönündeki güçlü beklentiye karşın karar metnindeki her bir satır ve saat 21.30’da kameraların karşısına geçecek olan Fed Başkanı'nın vereceği sinyaller piyasalarda tansiyonu belirleyecek.

Altından dolara, borsalardan kripto varlıklara kadar küresel çaptaki milyarlarca dolarlık pozisyon için dananın kuyruğu bu akşam kopacak; piyasaların yeni rotası saat 21.00’de netlik kazanacak.

PİYASALARDA SON DURUM

Son günlerde bir aşağı bir yukarı hareketlenen ons altın bugün Fed'in faiz kararı öncesinde yatay bir seyir sergiliyor. Ons altın bugün TSİ 10.16 itibariyla 4 bin 33 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın, ons altın ve dolar/TL kurunun etkisiyle yeni günde TSİ 10.16 'da 6 bin 463 lira seviyesinde hareketleniyor.

Dolar endeksi, Fed'in faiz kararına odaklandı. Faiz kararı öncesinde dolar endeksi TSİ 10.16'da 102,466 puan seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL kuru da bugün yeni bir rekor daha kırdı. Bugün dolar/TL kuru TSİ 10.16 itibarıyla 49,83 seviyesinde hareketleniyor.

Petrol fiyatları da yeni günde yönünü yukarı çevirdi. Brent petrol Fed kararı öncesinde TSİ 10.16 itibarıyla 111,39 dolar seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER 21.00'E ÇEVRİLDİ

Fed yetkilileri, enflasyonla mücadele kapsamında izlenecek yol ve para politikasının geleceğine kritik bir toplantı gerçekleştirecek.

Piyasalarda, eylül ayındaki 25 baz puanlık faiz artışının ardından bu akşam politika faizinde değişikliğe gidilmeyeceği yer alıyor.

Buna göre yatırımcılar, özellikle önümüzdeki dönemde faizlerin nasıl şekilleneceğine ilişkin mesajlara odaklanıyor. “Daha şahin” bir yaklaşımın, altın üzerinde baskı oluşturabileceği ifade ediliyor.

FED'İN KARARI PİYASALARI NASIL ETKİLER?

Küresel piyasaların merakla beklediği kritik faiz kararı öncesinde, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) atacağı adımların olası yansımaları ekonomi çevrelerinde yakından takip ediliyor.

Piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizinin sabit bırakılması halinde, mevcut bekle-gör yaklaşımının korunarak varlık fiyatlarında kısa vadeli bir rahatlama sağlanması öngörülüyor.

Sürpriz bir faiz artışı kararı çıkması durumunda ise borçlanma maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte dolar endeksinin güç kazanması ve altın başta olmak üzere değerli metaller üzerinde sert bir satış baskısının oluşması bekleniyor.

Olası bir faiz indirimi hamlesinin ise piyasalara güçlü bir likidite desteği sunarak risk iştahını belirgin şekilde artıracağı değerlendiriliyor. Ancak faiz kararı kadar karar metninde yer alacak yönlendirmelerin ve Fed Başkanı'nın enflasyonla mücadeleye ilişkin mesajlarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabilir.

Bu kapsamda, toplantıdan çıkacak şahin veya güvercin tonlu açıklamaların küresel sermaye akımları ile döviz ve emtia piyasalarındaki dalgalanmayı doğrudan şekillendirmesi bekleniyor.

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