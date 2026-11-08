Yeni Delhi'de hava kalitesi indeksi (AQI) 483 seviyesine yükselerek insan sağlığı için belirlenen en tehlikeli kategoriye girdi ve kent küresel hava kirliliği sıralamasında zirveye yerleşti. Yoğun zehirli sis tabakasının kenti kaplaması üzerine başkent ve çevresindeki tüm okullarda yüz yüze eğitim durdurularak uzaktan eğitime geçildi.

HAVA KALİTESİ İNDEKSİ 483 SEVİYESİNE NASIL ÇIKTI?

Hava kalitesi ölçümlerinde 301-500 aralığı doğrudan "tehlikeli" kategorisi olarak kabul ediliyor. Yeni Delhi'de kaydedilen 483 puanlık değer, kentin en yüksek risk bandına girdiğini tescilledi. Resmi hava kalitesi indeksi şu standartlara göre derecelendiriliyor:

0 - 50: İyi

51 - 100: Orta

101 - 150: Hassas

151 - 200: Sağlıksız

201 - 300: Kötü

301 - 500: Tehlikeli

Diwali ışık festivali öncesinde yerel yönetimler hava kirliliğini durdurmak amacıyla havai fişek kullanımını tamamen yasakladı. Yasağın ihlaline yönelik hapis cezası uygulanmasına rağmen kent genelinde havai fişek kullanımı sürdü. Ateşlenen fişeklerden çıkan kimyasal gazlar havadaki zararlı partikül oranını doğrudan yukarı taşıdı.

ŞEHİRDEKİ TOKSİK SİS TABAKASINI NE TETİKLEDİ?

Bölgede etkili olan soğuk ve ağır hava koşulları, kentsel kirlilik kaynaklarını yer seviyesinde hapsediyor. Trafikteki araç emisyonları, şantiye alanlarından kalkan inşaat tozu ve tarım arazilerinde yakılan atıkların dumanı atmosferden tahliye edilemedi. Rüzgarsız hava nedeniyle dağılamayan partiküller, şehir genelinde görüş mesafesini düşüren yoğun ve zehirli bir sis tabakası oluşturdu.