Küresel ölçekte yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, dünya genelinde insanların gıpta ile baktığı ve hayalini kurduğu meslekleri gözler önüne serdi. Teknolojik dönüşüm, değişen ekonomik dengeler ve esnek çalışma arzusu kariyer tercihlerini kökten değiştirirken, geleneksel saygın mesleklerin yerini yeni nesil uzmanlıklar almaya başladı. Ülkeden ülkeye büyük farklılık gösteren listede, Türkiye’den katılanların ilk sıraya koyduğu meslek ise görenleri şaşırttı.

TÜRKİYE’NİN HAYALİNDEKİ MESLEK BELLİ OLDU

Söz konusu araştırmanın en çok merak edilen bölümü ise şüphesiz Türkiye verileri oldu. Türkiye'deki katılımcıların arama motorlarında en çok araştırdığı ve hayalini kurduğu meslek, ülkedeki genç nüfusun ve kariyer değiştirmek isteyenlerin geleceğe bakış açısını bir kez daha kanıtladı.

İŞTE ÜLKELERİN OLMAK İSTEDİĞİ MESLEKLER

Cezayir-Futbolcu

Fas-Muhasebeci

Gana-Gümrük Memuru

Kenya-Profesyonel Kaykaycı

Zambiya- Pilot

Kazakistan- Yazılım Mühendisi

Malezya-Mimar

Tayland- Dijital Göçebe

Singapur- Avukat

Yunanistan- Oyuncu

Portekiz-Ürün Test Uzmanı

Avusturya-Oyuncu

İsviçre-Model

Belçika-Polis Memuru

Hollanda- Oyuncu

Finlandiya-Model

Norveç-Taksi Şoförü

İsveç-Model

Polonya- Oyuncu

Ukrayna- Blogger

Etiyopya- Girişimci

Kolombiya- Youtuber

Arjantin- Youtuber

Birleşik Arap Emirlikleri- Pilot

Suudi Arabistan- Tüccar

Vietnam- Pilot

Filipinler- Sanal Asistan

Pakistan- Pilot

Bangladeş- Serbest Çalışan

Endonezya- Bilim İnsanı

Mısır- Futbolcu

Güney Afrika- Emlak Danışmanı

Rusya- Blogger

Meksika- Pilot

Brezilya- Pilot

İspanya- Pilot

İtalya- Noter

Güney Kore- Polis Memuru

Avustralya- Emlak Danışmanı

Kanada- Emlak Danışmanı

Almanya- Profesör

Fransa- Polis Memuru

Japonya- Falcı

Hindistan- Banka Müdürü

Türkiye- Polis Memuru