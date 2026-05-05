Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Luca Pferdmenges, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, dünya genelinde popüler olan bazı bölgeleri "abartılmış" olarak nitelendirdi.

Mısır, Fransa, Maldivler ve Karayipler gibi yerlerin aşırı turistik olduğunu belirten gezgin, bu bölgelerin genellikle sadece plaj odaklı olduğunu ve beklentisinin altında kaldığını ifade etti.

"EN SİNİR BOZUCU ÜLKE"

Gezgin, ziyaret ettiği onca yer arasından turistler için en zorlayıcı bulduğu destinasyonu net bir şekilde işaret etti. Mısır hakkında samimi bir değerlendirmede bulunan Luca, şu ifadeyi kullandı:

"Bence Mısır, turistler için en sinir bozucu ülke."

Avrupa seyahatlerini de mercek altına alan gezgin, Belçika'nın gece saatlerinde güven vermediğini ve estetik olarak "gri" bir yapıda olduğunu savundu. Paris, Londra ve Frankfurt'u da güvenlik açısından riskli bulduğunu belirten Luca, tatilcilere Fransa ve Yunanistan gibi bilindik rotalar yerine farklı seçeneklere yönelmelerini önerdi.

'HEM GÜZEL HEM UCUZ OLAN ÜLKE'

Luca Pferdmenges, Slovenya ve Karadağ gibi ülkelerin hem ekonomik hem de doğal güzelliklere sahip olmasına rağmen yeterince tanınmadığını söyledi. Özbekistan, Butan ve Myanmar’ı "gizli hazineler" olarak tanımlayan gezgin, bu yerlerin geleneksel rotalardan çok daha heyecan verici olduğunu vurguladı:

"Karadağ veya Slovenya gibi yerlerin ne kadar az tanındığı şaşırtıcı. Dünyanın en güzel ülkelerinden bazıları -ve ucuzlar- ama kimse onları ziyaret etmiyor."

VAZGEÇİLMEZ ÜLKESİNİ DE SÖYLEDİ

Dünya üzerinde en çok sevdiği yerlerin başında Portekiz'in başkenti Lizbon'un geldiğini belirten Luca, şehrin atmosferinden ve mutfak kültüründen etkilendiğini dile getirdi. Şehre olan ilgisini şu sözlerle özetledi:

"Lizbon'u gerçekten çok seviyorum, bir ara buraya taşınmayı düşünüyordum ama şu an değil. Gerçekten çok güzel bir şehir. Buraya geri dönmeyi ve vegan pastel de nata gibi tüm vegan Portekiz yemeklerini denemeyi çok seviyorum. Lizbon, en sevdiğim şehirlerden biri, belki de Avrupa'daki en sevdiğim şehir; muhteşem ve ihtiyacınız olan her şeye sahip."