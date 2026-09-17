Yüksek hızlı demiryolu hatlarının toplam uzunluklarına göre hazırlanan sıralamada Çin, diğer ülkelerle arasındaki büyük farkla zirveye çıktı. Çin’in 47 bin 803 kilometrelik ağını İspanya, Japonya, Fransa ve Almanya takip etti.

ÇİN İLE DİĞER ÜLKELER ARASINDA BÜYÜK FARK VAR

Çin, 47 bin 803 kilometrelik yüksek hızlı demiryolu ağıyla listenin ilk sırasında bulunuyor. İkinci sıradaki İspanya’nın hat uzunluğu 3 bin 993 kilometrede kalırken Japonya 3 bin 272 kilometre, Fransa 2 bin 760 kilometre ve Almanya 1.941 kilometreyle ilk 5 içerisinde yer aldı.

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, 1.232 kilometrelik yüksek hızlı demiryolu ağıyla dünya sıralamasında 6. sıraya çıktı. Türkiye’nin ardından 1.120 kilometreyle Finlandiya ve 1.097 kilometreyle İtalya geldi. İsveç 895 kilometreyle 9., Güney Kore ise 874 kilometreyle 10. sırada yer aldı.

EN UZUN YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU AĞI HANGİ ÜLKELERDE?

Yüksek hızlı demiryolu ağı uzunluklarına göre 22 ülkenin sıralaması şöyle:

Çin - 47.803 km İspanya - 3.993 km Japonya - 3.272 km Fransa - 2.760 km Almanya - 1.941 km Türkiye - 1.232 km Finlandiya - 1.120 km İtalya - 1.097 km İsveç - 895 km Güney Kore - 874 km ABD - 735 km Suudi Arabistan - 449 km Avusturya - 254 km Polonya - 224 km Belçika - 209 km Fas - 186 km İsviçre - 176 km Endonezya - 142 km Birleşik Krallık - 138 km Hollanda - 90 km Sırbistan - 78 km Danimarka - 56 km

TÜRKİYE İLK 10'DA YER ALDI

Sıralamada Türkiye, yüksek hızlı demiryolu ağı uzunluğu bakımından ilk 10 ülke arasına girdi. Türkiye’nin üzerinde Çin, İspanya, Japonya, Fransa ve Almanya yer alırken Finlandiya, İtalya, İsveç, Güney Kore ve ABD daha alt sıralarda kaldı.