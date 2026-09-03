Suudi Arabistan'da yer alan Desert Rock Resort ve Nujuma Ritz-Carlton Reserve, uluslararası DarkSky kuruluşu tarafından dünyada ilk kez "Karanlık Gökyüzü Onaylı Tesis" ilan edildi. Ağustos 2026'da resmi olarak başlatılan sertifikasyon programıyla, her iki tesisin dış mekan aydınlatmaları ve ışık kirliliğini engelleme standartları tescillendi.

KARANLIK GÖKYÜZÜ SERTİFİKASI HANGİ KRİTERLERE GÖRE VERİLDİ?

Sertifikasyon sürecinde tesislerin coğrafi konumu, gece ekosistemine olan hassasiyeti ve yapay ışık kullanımını azaltmaya yönelik teknik çözümleri incelendi. Özel dış mekan aydınlatma yöntemlerinin kullanıldığı alanlarda doğal karanlığın korunması ve yapay ışıkların gökyüzü kalitesini bozmaması temel şart kabul edildi.

DEV TESİSLERDE HANGİ GÖZLEM İMKANLARI SUNULUYOR?

Kızıldeniz adalarında 30 bin metrekarelik alana kurulan Nujuma Resort, özel cam mimarisi ve bünyesindeki astronomi uzmanıyla ziyaretçilerine yıldız gözlem turları düzenliyor. Hicaz Dağları'ndaki kayalıklara inşa edilen Desert Rock Resort ise dev teleskopların bulunduğu bir Astronomi Merkezi ve gece çöl yürüyüşleriyle gezegenler ile meteor yağmurlarının izlenmesini sağlıyor.