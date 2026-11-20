Arkeologlar, günümüz Irak sınırları içinde yer alan antik Eridu kentinde, MÖ 1. binyıla tarihlenen ve binlerce yıllık bozulmamış bir sulama sistemi ortaya çıkardı.

Independent'ta yer alan habere göre, Durham Üniversitesi'nden jeoarkeolog Jaafar Jotheri liderliğindeki araştırma ekibi, antik Mezopotamya çiftçilerinin tarım arazilerini nasıl suladığını ortaya koyan geniş bir su yönetim sistemi tespit etti. MÖ 6. binyıldan MÖ 1. binyılın başlarına kadar yerleşim yeri olan Eridu bölgesindeki bu keşif, erken dönem tarım yöntemlerine dair doğrudan fiziksel kanıt sunuyor.

FIRAT NEHRİ YATAĞINI SİSTEM KORUNDU

Bugüne kadar antik kentteki sulama yöntemlerine dair bilgiler çivi yazılı tabletler gibi dolaylı kaynaklara dayanıyordu. Mezopotamya'daki diğer antik yerleşimlerin aksine Eridu'daki bu sistem, MÖ 1. binyılda Fırat Nehri'nin yatak değiştirmesi sonucu bölgenin kurak ve ıssız kalmasıyla yeni kanalların altında kalmaktan kurtularak günümüze kadar bozulmadan ulaştı.

200 ANA KANAL 4 BİN YAN KOL HARİTALANDIRILDI

Uydu görüntüleri, insansız hava araçları (drone) ve saha çalışmalarını birleştiren araştırmacılar, antik Fırat Nehri'ne doğrudan bağlı yaklaşık 200 ana kanal ve 700'den fazla çiftliğe su taşıyan yaklaşık 4 bin küçük yan kanal belirledi. Araştırma ekibi, ana kanalların 1 ila 9 kilometre uzunluğunda ve 2 ila 5 metre genişliğinde olduğunu bildirdi.

DOĞAL COĞRAFYA TARIMA ENTEGRE EDİLDİ

Bulgulara göre antik dönem çiftçileri, yüksek nehir setlerindeki suyun yer çekimiyle kendiliğinden tarlalara akmasını sağlayacak şekilde kanallar kazdı ve setlerde açılan gediklerle suyu taşkın ovasına yaydı. Nehir yatağının her iki yakasında da tarım yapıldığı, ancak kuzey yakasının güneye oranla çok daha yoğun işlendiği tespit edildi. Araştırmacılar, gelecekte yapılacak çalışmaların bölgedeki tarım tekniklerinin tarihsel değişimini aydınlatacağını belirtiyor.