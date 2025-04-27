İki Genç Yarıştı, Kazanan Milker Oldu

Yarışmada, sağlıklı iki üniversite öğrencisinden alınan sperm örnekleri, kadın üreme sistemi model alınarak hazırlanan 20 santimetrelik bir parkurda rekabet etti.

19 yaşındaki California Üniversitesi öğrencisi Asher Proeger ile 20 yaşındaki Southern California Üniversitesi öğrencisi Tristan Milker'ın kıyasıya mücadelesinde ipi göğüsleyen isim Milker oldu. Yarışta kaybeden Proeger ise, sembolik bir ceza olarak semen görünümlü bir sıvıyla ıslatıldı.

Spor Müsabakası Gibi Organizasyon

Etkinlik, canlı yayınlar, anlık tekrar görüntüleri ve canlı bahis oranlarıyla adeta profesyonel bir spor karşılaşmasını andırdı. Sperm örnekleri yarışmadan önce toplanarak pipetler aracılığıyla 2 milimetrelik mini pistlere yerleştirildi. Mikroskopla 100 kat büyütülen yarış görüntüleri, 3D animasyon yazılımı sayesinde dev ekranlara yansıtıldı.

“Öyle Bir Distopik Gelecek Olabilir ki Kimse Bebek Yapamayacak”

Etkinliğin fikir babası olan 17 yaşındaki lise öğrencisi Eric Zhu, organizasyon sırasında yaptığı açıklamada dikkat çeken sözler sarf etti:

"Öyle bir distopik gelecek olabilir ki kimse bebek yapamayacak."

Zhu, bireylerin yaşam tarzı tercihlerinin doğurganlık üzerinde büyük etkisi olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Daha erken uyumak, uyuşturucudan uzak durmak, sağlıklı beslenmek gibi basit tercihler bile doğurganlığı ciddi şekilde etkiliyor."