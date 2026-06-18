

SpaceX’in rekor bir değerlemeyle halka arzının ardından dünyanın ilk trilyoneri olarak tarihe geçen Elon Musk’ın toplam serveti 1,3 trilyon dolara yükseldi. Servetinin büyük kısmını şirket hisselerinden elde eden Musk’ın bu devasa varlığı nerede tuttuğu ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Musk’ın toplam servetinin yalnızca yaklaşık yüzde 0,1’inin nakit ve benzeri likit varlıklardan oluştuğu ifade ediliyor. Kısa süre önce yaptığı açıklamalara göre; para piyasası fonları, mevduat sertifikaları ve kısa vadeli ABD Hazine bonoları gibi araçlar bu küçük dilimi oluşturuyor. Bu oran, yaklaşık 1 milyar dolarlık bir nakit rezervine karşılık geliyor.

SERVETİ SPACEX VE TESLA HİSSELERİNDE

Elon Musk’ın servetinin en büyük bölümü, iki ana şirketi olan SpaceX ve Tesla’daki hisselerinden geliyor. SpaceX’te en az yüzde 38 oranında pay sahibi olan Musk’ın bu hissesinin değerinin, şirketin yaklaşık 2,6 trilyon dolarlık piyasa değeri üzerinden hesaplandığında 1 trilyon dolar seviyesine ulaştığı belirtiliyor.

Tesla tarafında ise Musk’ın yaklaşık yüzde 10’luk hissesi bulunduğu ve bu payın değerinin yaklaşık 150 milyar dolar civarında olduğu hesaplanıyor. Şirketin toplam piyasa değeri ise 1,5 trilyon dolar seviyesinde.

Musk’ın sahip olduğu diğer girişimler arasında tünel kazı teknolojileri geliştiren The Boring Company ve beyin-bilgisayar arayüzleri üzerinde çalışan Neuralink de yer alıyor. Özel şirket statüsünde oldukları için net değerlemeleri kesin olarak bilinmese de, Wall Street Journal her iki şirketin de yaklaşık 5 milyar dolar seviyesinde değerlendirildiğini öne sürüyor.