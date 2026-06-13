Elon Musk’ın uzay ve havacılık şirketi SpaceX, Nasdaq borsasında "SPCX" koduyla işlem görmeye başlayarak tarihin en büyük halka arzına imza attı. Hisse başına 135 dolardan gerçekleştirilen halka arzda yaklaşık 75 milyar dolar kaynak sağlanırken, Suudi Aramco’ya ait rekor geride bırakıldı.

Yatırımcılardan dört kat talep gören SpaceX hisseleri, ilk işlem gününü yüzde 19,2 artışla 160,95 dolardan tamamladı.

Bu hamleyle piyasa değeri 2 trilyon doları aşan SpaceX, Musk’ın diğer şirketi Tesla’yı geride bırakarak dünyanın en değerli yedinci halka açık şirketi konumuna yükseldi. Halka arz sonrası kişisel serveti 1 trilyon doları aşan Elon Musk, "dünyanın ilk trilyoneri" unvanını kazandı.

SPACEX'E YÜZDE 10 BAŞARI HAKKI VERMİŞTİ

Şirkette yüzde 82,4’lük oy hakkını elinde tutmaya devam eden Musk, Texas'tan video konferansla katıldığı açılış töreninde, yola çıkarken SpaceX’in başarılı olma ihtimaline yüzde 10’dan bile az şans verdiğini itiraf etti.

Son dönemde yapay zeka girişimi xAI ile birleşen ve son finansal raporlarında zarar açıklayan SpaceX, halka arz gelirini uzay taşımacılığı, uydu interneti, yapay zeka ve veri merkezi yatırımlarında kullanmayı hedefliyor.