Huawei Mate XT adı verilen cihaz, beş ay önce Çin’de duyurulmuştu ve şimdi küresel pazarda 3 bin 499 euro fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Şirket, bu modelin dünyanın en ince katlanabilir telefonu olduğunu belirtiyor. Telefon, üç küçük panelden oluşuyor ve açıldığında 10.2 inçlik bir ekrana sahip, bu da onu bir iPad'e benzer hale getiriyor.

IDC’nin (International Data Corporation) cihaz araştırmaları başkan yardımcısı Bryan Ma, Huawei’nin bu tasarımla "yenilikçi olarak tek başına" hareket ettiğini belirtti. Ma, Huawei'nin Google hizmetleri ve çip erişimi gibi büyük engellerle karşılaşmasına rağmen son bir yılda önemli bir yükseliş yaşadığını söyledi.

ABD İLE ÇİN'İN TEKNOLOJİ SAVAŞI

Huawei, ABD ile Çin arasındaki ticaret ve teknoloji savaşlarının merkezinde yer alıyor. Washington, 2019 yılında Huawei'nin Amerikan bileşenlerine ve teknolojisine erişimini kesmiş ve Google hizmetlerini kullanmasını yasaklamıştı. ABD'li yetkililer, Huawei’yi bir güvenlik riski olarak değerlendirirken, Çin hükümeti ise ABD’yi teknoloji alanında rekabeti engellemekle suçluyor.

Huawei, Mate XT modelini ilk olarak 20 Eylül 2023’te Çin’de piyasaya sürmüştü. Aynı gün Apple, iPhone 16 serisini küresel pazara sundu. Ancak analistler, Mate XT’nin yüksek fiyatı nedeniyle geniş kitleler tarafından hemen benimsenmeyebileceğini belirtiyor.

Huawei, Kuala Lumpur’daki etkinlikte ayrıca MatePad Pro tabletini ve Free Arc adını verdiği açık kulaklık tasarımlı yeni kablosuz kulaklık modelini de tanıttı.

HUAWEI2NİN GELECEĞİ BELİRSİZ

Huawei, gelişmiş teknolojilere sahip cihazlar üretmesine rağmen, tedarik zinciri kısıtlamaları, çip bulunabilirliği ve yazılım ekosistemindeki sınırlamalar nedeniyle uzun vadede zorluklarla karşılaşabilir. TrendForce analisti Ruby Lu, özellikle Google Mobil Hizmetleri’nin eksikliğinin, Huawei’nin uluslararası pazardaki büyümesini sınırlayan temel faktörlerden biri olduğunu belirtti.

IDC verilerine göre, Huawei geçen yıl Çin’de katlanabilir telefon pazarının yüzde 49’una sahipti. Küresel pazarda ise Samsung’un yüzde 33’lük pazar payının ardından yüzde 23 ile ikinci sırada yer aldı. IDC’ye göre, küresel katlanabilir telefon sevkiyatları 2028 yılına kadar 45.7 milyon adede ulaşabilir.