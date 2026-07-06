Türkiye'de düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyaca ünlü makam aracı "The Beast", ayağının tozuyla gittiği bir akaryakıt istasyonunda depo doldururken görüntülendi. Konvoydaki diğer araçlarla birlikte Ankara'da bir benzinlikte objektiflere takılan ve sosyal medyada kısa sürede viral olan bu karelerin ardından, gözler bir kez daha dünyanın en korunaklı limuzinine çevrildi.

İşte otomotiv dünyasının ve istihbarat servislerinin en çok konuştuğu o "tekerlekli kale" hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar:

RESMİ ADI 'CADILLAC ONE'

Kamuoyunda "Canavar" olarak bilinen aracın resmi adı aslında Cadillac One ya da ABD Başkanlık Devlet Aracı olarak geçiyor. General Motors tarafından tamamen ABD Gizli Servisi’nin ekstrem güvenlik standartlarına göre özel prototip olarak tasarlanan bu araç, Cadillac logolu tam bir mühendislik harikası. Güncel versiyonu ilk olarak 2018 yılında, Trump’ın ilk başkanlık dönemindeki New York ziyareti sırasında kullanılmaya başlandı. Güvenlik protokolleri gereği konvoyda birbirinin tıpatıp aynısı birden fazla zırhlı araç yer alıyor. Bu durum hem olası bir arızaya karşı yedekleme sağlıyor hem de düzenlenebilecek bir saldırıda başkanın hangi araçta olduğunu gizleyerek hedef şaşırtma amacı taşıyor.

YÜRÜYEN BİR KAN BANKASI VE AMELİYATHANE

Aracın resmi ayrıntıları güvenlik nedeniyle tamamen gizli tutulsa da açık kaynaklardan sızan bilgiler adeta bir bilimkurgu filmini andırıyor. Canavar'ın en sıra dışı özelliklerinden biri, bagajında taşıdığı gelişmiş tıbbi donanım. Tamamen korunaklı bir mini buzdolabının içinde, Donald Trump'ın kan grubuna ait yedek kan torbaları bulunuyor. Olası bir suikast girişimi veya ağır yaralanma durumunda, hastaneye yetişmeye gerek kalmadan araç içinde başkana anında kan nakli ve ilk müdahale yapılabiliyor. Ayrıca kabin, kimyasal veya biyolojik saldırılara karşı dış dünyadan tamamen izole edilebilecek şekilde hermetik olarak mühürlenmiş durumda. Dışarıdaki hava tamamen zehirli olsa bile, aracın kendi içindeki özel oksijen tankı devreye girerek kabine temiz hava pompalıyor.

BOEING KAPILARI VE JAMES BOND TARZI SAVUNMA SİSTEMLERİ

Yaklaşık 8 ila 9 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen bu devasa limuzinin kurşun geçirmez kapıları tam 20 santimetre kalınlığında. Bu kapıların ağırlığı, bir Boeing 757 yolcu uçağının kabin kapısına eş değer. Çelik, alüminyum, titanyum ve seramik alaşımlardan oluşan ağır zırhlı gövdeye, patlasa veya parçalansa bile yola devam edebilen özel "run-flat" lastikler eşlik ediyor. Üstelik Canavar sadece pasif bir koruma sağlamıyor, aktif olarak da savunma yapabiliyor. Kapı kollarına yetkisiz erişimleri engellemek için 120 voltluk elektrik şoku verilebiliyor. Ön ızgarasında gece görüş kameraları, pompalı tüfekler ve göz yaşartıcı gaz bombaları hazır bulundurulurken; arkasından takip eden araçları engellemek için yola yağ dökebiliyor veya yoğun bir sis perdesi bırakabiliyor.

HİÇBİR YERDE SATILMIYOR

Kesin resmi fiyatı hiçbir zaman devlet tarafından açıklanmasa da açık kaynaklarda tek bir "The Beast" aracının maliyetinin yaklaşık 1,5 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Ticari satışı olmayan ve tüm hakları tamamen ABD devletine ait olan bu araçlar, görev süreleri bittiğinde içindeki kritik güvenlik teknolojileri ve zırh sırları deşifre olmasın diye Gizli Servis tarafından tamamen imha ediliyor.

TÜRKİYE'NİN MAKAM ARACI TERCİHİ VE GEÇMİŞTEKİ CADILLAC ESİNTİSİ

Dünyanın bu en korunaklı aracı Ankara sokaklarında boy gösterirken, Türkiye'deki liderlerin makam aracı tercihleri de yeniden merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, yüksek güvenlikli koruma ihtiyacını "Alman panzeri" olarak bilinen fabrikasyon zırhlı Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard ve Mercedes S600 Guard modelleriyle karşılıyor.

Bununla birlikte, Türkiye'nin devlet tarihindeki makam aracı serüveninde Cadillac markasının çok önemli bir yeri var. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı ikonik ve tarihi makam araçlarından biri 1936 model Cadillac 80 Series idi ve bu araç günümüzde halen Anıtkabir'de sergileniyor. Yakın tarihte ise Celal Bayar, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay ve Süleyman Demirel gibi birçok cumhurbaşkanı döneminde de Cadillac Fleetwood Brougham gibi modeller makam aracı olarak tercih edilmiş, ancak 90'lı yıllardan sonra bu gelenek yerini tamamen Mercedes-Benz'e bırakmıştı.