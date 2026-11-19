İngiltere'de bulunan Cambridge Üniversitesi bilgisayar laboratuvarında görev yapan araştırmacılar, 1991 yılında kahve demliğini yerlerinden kalkmadan kontrol edebilmek amacıyla bir görüntü aktarım sistemi geliştirdi. Söz konusu düzenek, ilerleyen yıllarda internet ağına bağlanarak dünyanın ilk web kamerası oldu. SİSTEM NASIL ORTAYA ÇIKTI? Laboratuvarda çalışan bilim insanları, birkaç kat aşağıda yer alan kahve makinesinin yanına her indiklerinde demliği boş bulmaları üzerine pratik bir yöntem arayışına girdi. Ekip, kahve makinesinin karşısına küçük bir kamera yerleştirerek elde edilen görüntüyü bina içindeki bilgisayar ağına aktardı. MASALARINDAN KALKMADAN CANLI İZLEDİLER Kurulan sistem sayesinde araştırmacılar çalışma masalarından ayrılmadan demlikte kahve kalıp kalmadığını canlı olarak takip etmeye başladı. Böylece katlar arasında boşuna inip çıkma sorununun önüne geçildi. 1993 YILINDA İNTERNETE BAĞLANDI Başlangıçta yalnızca bina içindeki yerel ağ üzerinden kullanılan kamera sistemi, 1993 yılında internete bağlandı. Dünya genelinde milyonlarca kişinin canlı olarak izlediği bu yayın, tarihin ilk web kamerası olarak kayıtlara geçti.

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