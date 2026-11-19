ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi kapsamında gerçekleştirdikleri tarihi görüşmenin ardından ortak bir "barış bildirisi" yayımladı.

Perşembe günü Shenzhen kentindeki Kylin Villa'da bir araya gelen üç liderin görüşmesi 1 saat 20 dakika sürdü.

Daha önce ikili görüşmeler gerçekleştiren liderler, bu zirveyle ilk kez üçlü bir formatta buluşmuş oldu.

DİYALOG VURGUSU

Toplantının ardından yayımlanan "barış bildirisinde", "nükleer savaşın kazanılamayacağı ve asla yapılmaması gerektiği" ifade edildi.

Bildiride ayrıca ülkelerin petrol üretimini ve arzını artırmayı planladıkları belirtildi. Devlet yetkililerinin sahip olduğu dokunulmazlık konusuna da dikkat çekilen açıklamada, liderlerin "Uluslararası Ceza Mahkemesi ve benzeri kurumların yargı yetkilerini kötüye kullanmaması gerektiği konusunda mutabık kaldıkları" kaydedildi.

Açılışta konuşan Trump, dünyanın en büyük üç ülkesinin başkanlarının yapıcı diyaloğu sürdürme konusunda "özel bir sorumluluğu" olduğunu söyledi.

TRUMP'TAN İRAN VURGUSU

Geçmişteki liderlerin anlaşmazlık yaşadıkları ülkelerle konuşmaktan kaçındığını belirten Trump, "Biz tam tersini düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Üç ülkenin nükleer kapasitelerine değinen Trump, dünyadaki nükleer silah sayısının nasıl azaltılacağını görüşmek için eşsiz bir konumda olduklarını dile getirdi. Diğer ülkelerdeki nükleer silahlanma tehdidiyle mücadelede iş birliğinin "hayati" olduğunu vurgulayan Trump, "İran'da yaptığımız şey de bu. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Ukrayna'daki çatışmaya dair Putin ile halihazırda "uzun bir görüşme" yaptıklarını aktaran Trump, Putin'in ve "umarım diğer tarafın da bu savaşın sona ermesini istediğini" sözlerine ekledi.

PUTİN TEŞEKKÜR ETTİ

Kremlin tarafından yayımlanan bir videoda, zirve alanından ayrılırken Şi ile vedalaşan Putin'in, "Bunu organize ettiğiniz için teşekkür ederim. Her şeyin bu kadar iyi gideceğini kimsenin tahmin ettiğini sanmıyorum" dediği görüldü.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin aktardığına göre Şi, Putin ve Trump ile yaptığı görüşmeyi "olumlu, yapıcı ve son derece verimli" olarak tanımladı.

Haberde ayrıca, üç liderin "zor kazanılmış barışa değer vermenin" önemini vurguladığı sırada Şi'nin "İkinci Dünya Savaşı sırasında omuz omuza mücadele etme tarihini" hatırlattığı belirtildi.