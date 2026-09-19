ABD ve Çin heyetleri, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD'ye yapacağı ziyaret öncesinde ekonomi ve ticaret gündemiyle New York'ta bir araya gelecek.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng'ın başkanlık edeceği Çin heyetinin ekonomik ve ticari görüşmeler için 19-23 Eylül'de ABD'yi ziyaret edeceği duyuruldu.

Açıklamada, tarafların iki ülke liderlerinin mutabakatı çerçevesinde karşılıklı endişe yaratan ekonomik ve ticari konularda görüş alışverişinde bulunacağı ifade edildi.

ABD hükümet kaynakları daha önce, New York'ta yapılacak görüşmelerde yapay zeka, ticaret savaşları, petrol krizi, nadir toprak elementleri ve diğer ekonomik meselelerin ele alınacağını belirtmişti. Dünyanın kaderini belirleyecek olan bu görüşme dünya liderlerinin iki dudağı arasında.

ABD heyetine başkanlık edecek Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin ile "yapay zekanın ortak risklerini görüşmeye açık olduğunu" söylemişti.

TRUMP 24 EYLÜL TARİHİNİ VERDİ

Görüşmelerin, Şi'nin gelecek hafta ABD'ye gerçekleştirmesi beklenen ziyaret öncesinde yapılması planlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Şi ile 24 Eylül'de Washington'da görüşeceğini açıklamıştı. Çin yönetimi ise Şi'nin ABD ziyaretini henüz resmi olarak doğrulamadı.

İki ülke arasındaki diplomatik temaslar da sürüyor. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 17 Eylül'de telefonla görüştü ve iki ülke arasındaki üst düzey temasları değerlendirdi.