Swansea Üniversitesi liderliğinde yürütülen kapsamlı araştırma, Doğu Afrika'nın altında düzenli olarak yükselen magma dalgalarının kıta yapısını adım adım zayıflattığını ve kıtanın doğu ile batı olmak üzere iki büyük kara parçasına bölüneceğini gösteriyor.

KALP RİTMİ GİBİ ATIYOR

Araştırmanın başyazarı Dr. Emma Watts, Etiyopya'nın Afar bölgesinde yüzeyin derinliklerinden gelen ritmik magma akışlarının tıpkı bir kalp atışı gibi yer kabuğunu yukarıya doğru ittiğini belirtiyor. Watts'a göre bu "yer altı nabızları" kıtayı zamanla incelterek nihai kırılmayı kaçınılmaz hale getiriyor.

130'dan fazla volkanik örnek üzerinde yapılan analizler, bölgede üç farklı tektonik plağın (Etiyopya Rift Vadisi, Kızıldeniz ve Aden Körfezi yarıkları) birleştiği noktada yoğun sismik aktivite yaşandığını ortaya koyuyor. Bu nedenle Doğu Afrika, yer yüzünün en aktif kıtasal ayrışma bölgelerinden biri olarka tanımlanıyor.

YENİ OKYANUS HATTI: AFRİKA İKİYE BÖLÜNECEK

Daily Mail'in haberine göre bu dev yarık hattı Aden Körfezi'nden başlayarak güneyde Malavi Gölü'ne kadar uzanacak. Bu süreç sonunda Afrika kıtası iki parçaya ayrılacak:

Batı Afrika: Mısır, Nijerya, Cezayir, Gana ve Namibya gibi birçok ülkeyi içeren ana kara parçası.

Doğu Afrika: Somali, Kenya, Tanzanya, Mozambik ve Etiyopya'nın bir bölümünü kapsayan yaklaşık 1 milyon mil karelik bağımsız bir kara kütlesi.

YER KABUĞU ÇÖKÜYOR, MAGMA YÜKSELİYOR

Bu ayrışmanın 5 ila 10 milyon yıl içinde tamamlanması bekleniyor. Süreç tamamlandığında iki kara parçası arasındaki boşluk, deniz suyu ile dolarak yeni bir okyanus oluşturacak.

Araştırmada elde edilen veriler, Doğu Afrika'nın bazı kesimlerinde yer kabuğunun neredeyse tamamen parçalanma noktasına geldiğini gösteriyor. Magma, bu ayrılan plakaların arasına sızarak deniz tabanı benzeri bir yapı oluşturuyor. Bu da bilim dünyasında "kıtasal deniz tabanı oluşumu" olarak adlandırılıyor.