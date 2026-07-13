Yaklaşık 16 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğinde olacak yapı, Tazmanya'nın batısındaki Queenstown yakınlarında kurulacak. Güneş panelleriyle kendi enerjisini üretecek sistem; atmosferdeki karbondioksit seviyeleri, sıcaklık değişimleri, deniz seviyeleri, bilimsel veriler, haberler ve iklim politikalarına ilişkin gelişmeleri sürekli olarak depolayacak. Böylece gelecekte bu kayıtlar, insanlığın iklim krizine nasıl tepki verdiğini gösteren kalıcı bir arşiv oluşturacak.

PROJE YILLAR SONRA HAYATA GEÇİYOR

İlk kez 2021 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) sırasında duyurulan proje, uzun süre sessizliğe bürünmesi nedeniyle rafa kaldırıldığı yönünde yorumlara neden olmuştu. Ancak projeyi geliştiren ekip, tasarımın, veri depolama altyapısının ve finansman modelinin bu süreçte yeniden şekillendirildiğini açıkladı.

Yapılan son açıklamaya göre çelik monolitin parçalarının montajı başladı ve yapının bu yılın sonunda Queenstown yakınlarındaki alana yerleştirilmesi planlanıyor. Bölgenin jeolojik ve siyasi açıdan istikrarlı olması, projenin bu noktada hayata geçirilmesinde önemli rol oynadı.

İKLİM KRİZİNİN DİJİTAL HAFIZASI OLACAK

Sistem yalnızca çevresel ölçümleri depolamakla kalmayacak; medya haberleri, bilimsel araştırmalar, siyasi açıklamalar ve kamuoyunda yapılan paylaşımlar gibi insanlığın iklim değişikliğine verdiği tepkileri de arşivleyecek. Projeyi geliştiren ekip, bu kayıtların gelecekte yaşanabilecek olası küresel felaketlerin nedenlerini anlamaya yardımcı olmasının yanı sıra, bugünkü karar vericiler için de bir hesap verebilirlik mekanizması oluşturmasını hedefliyor.