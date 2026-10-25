Uluslararası suçlulara yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında kritik bir firari daha yakayı ele verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı koordinasyonunda, firari şahısların yakalanmasına dönük titiz bir takip çalışması yürütüldü. İZMİR'DE ADIM ADIM TAKİP İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği saha çalışmaları ve teknik takipler sonucunda, hakkında uluslararası seviyede arama kaydı bulunan yabancı uyruklu şahsın saklandığı adres belirlendi. Düğmeye basan güvenlik güçleri adrese başarılı bir operasyon düzenledi. ALMANYA 3 AYRI SUÇTAN ARIYORDU Gerçekleştirilen baskında, Almanya adli makamları tarafından "Uyuşturucu madde ticareti", "Tehdit" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçları kapsamında uluslararası düzeyde arandığı tespit edilen Valmir Berisha kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin, tamamlanacak resmi işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek ve adli süreci başlatılmak üzere ilgili birimlere teslim edileceği bildirildi.

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