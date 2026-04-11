Anadolu’nun kalbinde yer alan ve son yıllarda geçirdiği köklü değişimle adından söz ettiren Eskişehir, bugün modern mimarisiyle Avrupa’nın en seçkin kentlerini aratmıyor. Planlı kentleşme hamleleri, doğa dostu projeleri ve toplu taşıma ağıyla bu şehir, her geçen gün yerli ve yabancı ziyaretçilerin çekim merkezi haline geliyor.

Şehre adım atanları karşılayan geniş bisiklet yolları, düzenli caddeler, butik kafeler ve sanatın her dalına kucak açan galeriler, ilk bakışta hayranlık uyandırıyor. Porsuk Çayı boyunca uzanan yeşil alanlar ve şehre yayılan estetik doku, Eskişehir’i sadece bir yerleşim yeri değil, bir yaşam biçimi haline getiriyor.

YAŞANABİLİR BİR İL

Türkiye’nin yaşanabilirlik endekslerinde daima zirveyi zorlayan şehir, güvenli ve huzurlu bir atmosfer sunuyor.

Bünyesindeki köklü üniversiteler sayesinde genç nüfusun en yoğun olduğu illerden biri olan Eskişehir, yüksek bir enerjiye ve kültürel çeşitliliğe sahip.

Müzeleri, tiyatroları ve festivalleriyle Anadolu'nun ortasında modern bir vaha gibi yükseliyor.