AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 6. Zirvesi'ne katıldı.
Avrupa’dan çok sayıda liderin katıldığı zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki el sıkışma anları görüntüleri sosyal medya da gündem oldu.
Kameralara yansıyan görüntülerde Macron’un, Erdoğan’ın elini sıktığı sırada elinin üzerine sertçe bastığı görüldü.
Erdoğan’ın ise bu esnada Macron’un bastırdığı parmağını bırakmaması sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.