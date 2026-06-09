ABD'de düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda görevlendirilen Somalili hakem Omar Artan, skandal bir şekilde ülkeye girişine izin verilmemesinin ardından Miami Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul'a gönderildi. Dünya Kupası'nda maç yönetmesi için FIFA tarafından görevlendirilen Somalili Hakem Omar Artan, maçlar için 6 Haziran’da İstanbul Havalimanı’ndan aktarmalı Türk Hava Yolları (THY) ait uçakla Miami’ye gitti. Somalili hakem havalimanına indikten sonra ABD’ye alınmayacağı bildirildi. Bunun üzerine Somalili Hakem THY’nin uçağıyla İstanbul’a geri gönderildi. Somalili hakemin bugün saat 16.00 sıralarında THY’nin Miami-İstanbul seferini yapan uçağıyla İstanbul Havalimanı’na geldiği öğrenildi. ABD'nin Somali vatandaşlarına yönelik giriş yasağı nedeniyle Artan'ın geri çevrildiği öğrenildi. Hakem Omar Artan'ın yarın ülkesi Somali'ye dönmesi bekleniyor.

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