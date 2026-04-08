ABD’de bir teknoloji şirketinde gerçekleştirilen uzaktan iş görüşmesine ait görüntüler sosyal medyada viral oldu. Görüşme sırasında işveren, adaydan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında hakaret içeren bir cümleyi tekrar etmesini istedi. Adayın bu talep karşısında rahatsız olduğu, soruyu geçiştirmeye çalıştığı ve kısa süre sonra görüşmeden ayrıldığı görüldü. TechCrunch’ın aktardığına göre bu yöntem, son dönemde sahte kimlikle başvuru yapan kişileri tespit etmek için kullanılan sıra dışı bir filtre olarak öne çıkıyor.

KUZEY KORELİ AJANLARI ÖNLEMEK İÇİNMİŞ

Uzmanlara göre bu yöntemin arkasında, son yıllarda artan “sahte Kuzey Koreli IT çalışanı” vakaları bulunuyor. Batılı şirketlere farklı kimliklerle başvuran bazı kişilerin, işe alındıktan sonra gelirlerini Kuzey Kore rejimine aktardığı ya da veri sızıntısı gibi riskler oluşturduğu belirtiliyor. Bu nedenle bazı işverenler, Kuzey Kore’de lideri eleştirmenin ağır sonuçlar doğurabilmesi gerçeğinden yola çıkarak, adayların tepkisini ölçmeye çalışıyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, kullanıcılar yöntemin “ilginç ama tartışmalı” olduğunu dile getirdi. Siber güvenlik uzmanları ise bu tür testlerin tek başına yeterli olmayacağını, kimlik doğrulama süreçlerinin çok daha kapsamlı yapılması gerektiğini vurguluyor. Nitekim yetkililer, Kuzey Kore bağlantılı sahte çalışanların yıllardır küresel teknoloji şirketlerini hedef aldığını ve bu tehdidin giderek daha sofistike hale geldiğini belirtiyor.