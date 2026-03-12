Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Tottenham, Atletico Madrid'e deplasmanda 5-2 kaybetti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 22 yaşındaki Çek kaleci Antonin Kinsky, 17 dakikada yediği 3 golün ardından teknik direktör Igor Tudor tarafından oyundan alınmıştı. Bir kalecinin yaşayabileceği en zor senaryolardan biriyle karşılaşan genç file bekçisine destek; Tudor'a ise tepki yağmıştı.

GÖREVDEN ALINMASI İSTENİYOR

Atletico deplasmanındaki 5-2'lik mağlubiyetin faturası ise Kinsky'ye değil, Tudor'a kesildi. Tottenham camiası, daha önce Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran 47 yaşındaki Hırvat teknik adamı mağlubiyetin baş sorumlusu olarak ilan etti. Sürpriz şekilde ilk 11'e yazdığı genç kaleciyi erkenden oyundan alması ise en hafif tabirle 'skandal' olarak değerlendirildi.

KİNSKY'DEN 4 KELİMELİK MESAJ

Tüm futbol dünyasının konuştuğu Kinsky ise yaşananların ardından ilk kez konuştu. Sessizliğini bozan Çek kaleci destek mesajları için teşekkür ederken, "Rüyadan kabusa, tekrar rüyaya" notunu paylaştı.

Tottenham, geçen sezon ara transferde genç eldiveni Slavia Prag'dan 16.5 milyon euroya transfer etmişti. Bu sezon yalnızca EFL Cup'ta iki maça çıkan Kinsky'nin 3. maçı ise yediği hatalı gollerden sonra oyundan alındığı Atletico Madrid deplasmanı oldu...