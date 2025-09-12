Utah eyalet yetkilileri Perşembe gecesi Utah Valley Üniversitesi’nde Kirk’ün öldürüldüğü silahlı saldırının hemen ardından bir kişinin çatıdan indiğini ve olay yerinden kaçtığını gösteren bir video yayınladı.

Eyalet polis şefi Mason, düzenlediği basın toplantısında görüntüleri sunarken videodaki kişinin aradıkları şüpheli olduğunu söyledi.

Ancak şüphelinin kim olduğu ve nerede olduğunu bilmediklerini de itiraf etti. Dünyanın muhafazakarlarının yasını tuttuğu Charlie Kirk'in katili, kayıplara karıştı.

İZLER BULUNDU, KENDİSİ KAYIP

Görüntülerde kişinin bir çatıda yürüdüğü, aşağı atladığı, caddeyi geçerek ormanlık alana doğru koştuğu görülüyor.

Mason, ormanda bir silahın bulunduğunu açıkladı. Yetkililer ayrıca çatıda avuç içi izleri ve Converse marka spor ayakkabılara ait olduğu düşünülen ayak izleri buldu.

Saldırıda Kirk’ü öldüren kurşunun kampüsteki bir binadan ateşlendiği belirtti. Saldırganın tek başına çalıştığını söyledi.

Devlet ve federal yetkililer basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlamazken, gazeteciler suikastten önceki haftalarda halkın "çatıda tek başına yatan" bir kişiyi defalarca ihbar ettikleri ortaya çıkardı.

FBI'IN ELİ BOŞ

Utah Valisi Cox, cinayeti araştıran ekiplerin şimdiye kadar 7 binin üzerinde ihbar aldığını söyledi.

Cox, bunun 2013 Boston Maratonu saldırısından bu yana FBI’ın aldığı en büyük dijital ihbar sayısı olduğunu vurguladı. Vali ayrıca yetkililerin yaklaşık 200 kişiyle görüştüğünü belirtti.

Buna rağmen FBI'ın önceki açıklamalarına saldırgan hala kayıp. Ancak polis ve FBI, soruşturmaya devam edeceklerini söyledi.