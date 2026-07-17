Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşamını yitiren askerlerin cenaze değişiminin yapıldığı kaydedildi. Rusya tarafının, Ukraynalı askerlere ait olduğu belirtilen 501 cenazeyi Ukrayna'ya iade ettiği aktarılan açıklamada, ölen askerlerin kimliklerinin tespiti için çalışmaların başlatılacağı belirtildi. Açıklamada, cenazelerin iade sürecine sağladığı desteklerden dolayı Uluslararası Kızılhaç Komitesine (ICRC) teşekkür edildi. 501 ASKER CENAZESİNİ TESLİM ETTİ, 31 ASKERİNİ GERİ ALDI Rus basınındaki haberlerde de Rusya'nın, Ukrayna'ya 501 askerin cenazesini teslim ettiği, 31 Rus askerinin cenazesini de aldığı aktarıldı.

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